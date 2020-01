15 de janeiro, quarta-feira

Os EUA decidem dar prioridade à candidatura brasileira àOCDE. O Ministério da Saúde faz alerta: 11 estados podem tersurto de dengueneste ano. O Brasil inaugura hoje sua novaestação na Antártica, após o mau tempo adiar a cerimônia ontem. A perícia contratada pela cervejaria Backer apontasubstância tóxicaem lote da Belorizontina.O Assuntode hoje é o Megxit: comoHarry e Meghanpodem conquistar a “independência financeira” e qual potencial de negócio o casal representa?

Todos os estados do Nordeste, o Espírito Santo e o Rio de Janeiro poderão ter um surto de dengue a partir de março de 2020, segundo o Ministério da Saúde. Os 11 estados estão sendo monitorados, segundo porta-voz da pasta. No ano passado, o Brasil teve mais de 1,5 milhão de casos da doença, um aumento de 488% em relação a 2018.

Brasil no ‘clube dos ricos’

EUA vão formalizar pedido para que Brasil tenha prioridade para entrar na OCDE

Os EUA entregaram à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) uma carta pedindo prioridade à entrada do Brasil no chamado “clube dos ricos”. Segundo a embaixada americana, a intenção é que o país seja o próximo a iniciar adesão ao grupo, e a decisão corresponde às promessas de Trump a Bolsonaro. Na prática, a entrada exige que as contas do país estejam em ordem e pode atrair mais investimentos.

Câmara dos Deputados dos Estados Unidos deve enviar as acusações contra Trump ao Senado

A Câmara dos EUA deve aprovar o envio formal do impeachment de Donald Trump ao Senado. O ato é protocolar, mas representa um avanço no processo contra o presidente, acusado de obstrução e abuso de poder. Segundo as denúncias, Trump pressionou o governo da Ucrânia para investigar Joe Biden, seu principal adversário. Espera-se que Trump seja inocentado no Senado, dominado por republicanos.

Estados Unidos e China assinam hoje a 1ª etapa de um acordo que promete aliviar a guerra comercial entre os dois países. A medida, que será formalizada na Casa Branca, vai alterar as práticas econômicas chinesas, mas ainda manterá tarifas sobre cerca de US$ 370 bilhões em importações da China por ano.

A decisão do príncipe Harry e da duquesa Meghan Markle de deixar a família real britânica para buscar independência financeira – e como e quanto isso pode render – é o assunto de hoje no podcast doG1com Renata Lo Prete.Ouça a conversa com as jornalistas Stephanie Wegenast e Barbara Gancia e entenda essa “treta real”:

O mau tempo adiou para hoje a inauguração da nova estação científica brasileira na Antártica. O voo com o vice-presidente Hamilton Mourão e outras autoridades ficou retido no Chile. Segundo a Marinha, a cerimônia deve ocorrer nesta quarta, ainda sem horário confirmado.

Em MG, secretaria investiga se morte de mulher tem relação com cerveja contaminada

Uma perícia contratada pela cervejaria Backer indica a contaminação em um lote da cerveja Belorizontina. O laudo aponta presença de dietilenoglicol, mesma substância encontrada pela polícia, que investiga se a cerveja provocou a intoxicação de 17 pessoas em MG. Uma delas morreu e uma 2ª morte é investigada no estado.

Problema na qualidade da água no Rio causa corrida a mercados por água mineral

A Cedae exonerou o chefe de uma estação de tratamento de água, 12 dias depois do início da crise no abastecimento no Rio de Janeiro. Desde a semana passada, moradores de várias regiões da cidade reclamam da qualidade da água. Segundo a companhia, o que deixou a água turva, com sabor e cheiro foi uma substância produzida por algas. Ainda de acordo com a Cedae, o consumo não oferece risco.

O pedido de ressarcimento para quem pagou a mais no DPVAT começa hoje pela internet. De acordo com a Seguradora Líder, que administra o seguro obrigatório contra acidentes, cerca de 2 milhões de pessoas já haviam pago o DPVAT com o valor mais alto e têm direito de receber a restituição.

A Receita paga hoje as restituições do 1º lote residual do Imposto de Renda, de declarações de 2008 a 2019 que foram regularizadas após cair na malha fina. Quase 186 mil contribuintes vão receber R$ 725 milhões, segundo a Receita.

