20 de dezembro, sexta-feira

O MP diz que Flávio Bolsonarochefiou organização criminosaque desviava dinheiro, e o senador vai ao STF para suspender as investigações.Gilmar Mendes é o relatordo caso e pediu informações urgentes à promotoria. A maioria do Supremo vota a favor daretomada do DPVAT, seguro contra acidentes que o presidente extinguiu. Relator na Câmara vê pontos polêmicos na PEC daprisão em 2ª instância. O podcast O Assunto detalha oimpeachment de Trump. E na retrospectiva doG1, os heróis anônimos de 2019.

Flávio Bolsonaro pede ao Supremo para suspender investigações sobre esquema de rachadinha

Um documento do Ministério Público estadual do Rio (MP-RJ) detalha o suposto esquema de corrupção envolvendo o senador Flávio Bolsonaro (sem partido-RJ), quando ele era deputado estadual. Os promotores afirmam que o filho do presidente é o chefe de uma organização criminosa, e identificaram pelo menos 13 assessores que repassaram parte de seus salários ao ex-assessor dele, Fabrício Queiroz.

A defesa do senador pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) a suspensão das investigações das quais ele é alvo no Rio de Janeiro. O pedido está em segredo de Justiça. O relator será Gilmar Mendes porque ele foi o ministro sorteado para analisar reclamação anterior da defesa referente ao mesmo caso. No início da noite, ele pediu informações “com urgência” para poder decidir.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), que é uma prévia da inflação oficial do país, ficou em 1,05% em dezembro, mostrando forte aceleração em relação à taxa de 0,14% registrada em novembro, segundo divulgou o IBGE hoje.

No ano, o IPCA-15 acumulou alta de 3,91%, acima dos 2,67% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em dezembro de 2018, houve deflação de 0,16%. Apesar da maior pressão dos preços neste final de ano, a inflação deve fechar o ano abaixo da meta central do governo para 2019, de 4,25%.

O preço das carnes disparou 17,71% em dezembro, representando o maior impacto individual no índice do mês (0,48 p.p.), quase a metade do IPCA-15 de dezembro.

A Caixa Econômica Federal libera hoje o valor complementar do saque imediato do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para não correntistas nascidos entre janeiro e outubro, e para os correntistas nascidos em qualquer mês. Para os não correntistas nascidos em novembro e dezembro, o valor foi liberado na quarta-feira (18), junto com o saque de R$ 500.

Termina hoje o prazo para que as empresas paguem aos seus funcionários a segunda parcela do 13º salário. A primeira parcela teve de ser paga até o dia 29 de novembro. O valor da segunda parte do benefício vem menor porque nela incidem descontos de Imposto de Renda e INSS.

Seguro obrigatório (DPVAT)

STF forma maioria para suspender MP de Bolsonaro que acaba com o DPVAT

O deputado Fábio Trad, relator da PEC que prevê prisão após condenação em segunda instância — Foto: Pablo Valadares / Câmara dos Deputados

O deputado Fábio Trad (PSD-MS), relator da proposta de emenda à Constituição (PEC) que permite a prisão após condenação em segunda instância, afirmou em entrevista aoG1ver pontos polêmicos na proposta. Segundo Trad, esses pontos têm gerado discussões entre os parlamentares. Proposta está em comissão especial da Câmara, e relatório ainda será apresentado e votado.

O Assunto: impeachment de Trump

Renata Lo Prete conversa com Guga Chacra sobre a situação do presidente dos EUA após a Câmara aprovar o impeachment. Trump tem conseguido controlar a situação do processo contra ele? E quais os próximos passos dessa história? Guga Chacra compara ainda o caso de Trump com o do ex-presidente Bill Clinton.Ouça:

Heróis brasileiros

Heróis anônimos — Foto: Editoria de Ate / G1

Darci, Michel, Rhyllary e Leiliane não se consideram heróis. Rejeitam o rótulo. Mas os atos protagonizados pelos quatro podem, de longe, ser considerados extraordinários. Graças a eles tragédias que assolaram o país em 2019 não deixaram ainda mais vítimas. Eles relembram dramas vividos e projetam o futuro.

10 filmes do ano

Os 10 filmes que marcaram 2019

“Coringa”, “Bacurau”, “Vingadores”, “Parasita” e mais:G1lista emVÍDEOos 10 filmes que mais bombaram no ano. Farsa, melodrama, faroeste e narrativas sociais se destacaram no cinema.

Satélite de Brasil e China

Cbers-4A é o sexto satélite feito em parceria entre Brasil e China — Foto: Divulgação / Inpe

O satélite Cbers-4A, sexto projeto feito em parceria entre Brasil e China, foi lançado ao espaço nesta madrugada. O equipamento foi colocado em órbita pelo foguete longa marcha 4B, a partir da base de lançamento em Taiyuan, na China. Novo aparelho vai substituir o Cbers-4 e terá como foco o monitoramento da Amazônia.