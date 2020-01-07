50 mortos no funeral de Soleimani; enterro é adiado – O Antagonista

\n\n\t\t\t\nsalvar\n\nMundo\n\n07.01.20 12:30\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nPor que querem esvaziar o papel de Moro na queda da criminalidade\n \n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\nCombo O Antagonista+ e Crusoé\n\n\n\n\n\n\n\nDeixe seu comentário\nOs comentários não representam a opinião do site; a responsabilidade é do autor da mensagem;Tempo de publicação: 4 minutos\n\t\n\tLer comentáriosVW0gcGHtcyBxdWUgbuNvIGNvbnNlZ3VlIG9yZ2FuaXphciB1bSBlbnRlcnJvIHZhaSBhdGFjYXIgYWx2b3Mgbm9ydGUtYW1lcmljYW5vcz8KU29sdGFtIHVtYSBib21iYSBxdWUgY2FpcuEgZW0gc2VndW5kb3Mgc29icmUgc3VhcyBwcvNwcmlhcyBjYWJl52FzIHJzcnMuClPjbyBtb3Rpdm8gZGUgY2hhY290YSBpbnRlcm5hY2lvbmFsLg==RW0gYnJldmUsIGFsZ3VtIGZhbuF0aWNvIHZhaSBzZSBleHBsb2RpciBtYXRhbmRvIHVtIG1vbnRlIGRlIGlub2NlbnRlIGUsIG1haXMgY2VkbyBvdSBtYWlzIHRhcmRlLCBvIEly4yB0ZXLhIHN1YSBib21iYS4gTmVtIG8gP0RldXM\/IGRhIGRpcmVpdGEgYnVycmEsIE1yLiBUcnVtcCwgcG9kZSBldml0YXIgaXNzby4=Um9iZXJ0bywgc291IGbjIGRlIElzcmFlbCwgbWFzIG5hIPpsdGltYSBpbnZhc+NvIGRvIEztYmFubywgYXMgY29pc2FzIG7jbyBjb3JyZXJhbSBtdWl0byBiZW0uRSBh7SBvcyBqdWRldXMgduNvIGzhIGUgcmVzb2x2ZW0gbyBwcm9ibGVtYS4uLg==VHJpc3RlIGRpemVyLiBRdWUgRGV1cyBtZSBwZXJkb2UuLi4uTWFzIGVzc2UgZnVuZXJhbCBkZXZlcmlhIGR1cmFyIHbhcmlvcyBtZXNlcy4gRmFu4XRpY29zIGEgbWVub3MuIEVzdHVwaWRvcyBhIG1lbm9zIQ==QXRlIG5hIGhvcmEgZG8gZW50ZXJybyBtb3JyZSBnZW50ZS4gRGV1cyBtZSBsaXZyZS4gQ3J1aXMgY3JlZG8uTGVtYnJlaSBkbyBmaWxtZSAibW9ydGUgbm8gZnVuZXJhbCI=QWRpYXJhbSBwcmEgcG9kZXIgZGFyIHRlbXBvIGRlLmtvcnJlci5tYWlzIGdlbnRlLg==b3BhISBtYXJhdmlsaGEsIHF1ZW0gc2FiZSBhIG1ldGEgbuNvIOkgZG9icmFkYSBjb20gZXNzZSBhZGlhbWVudG8sIDUwIGFpbmRhIOkgcG91Y28gLi4uIOkgcXVhbmRvIGEgc3VidHJh5+NvLCBzb21hIC4uLi4uLi4uLi4uLi4=UHJpbWVpcm8gb3MganVtZW50b3MgZGV2ZW0gc2VyIGVudGVycmFkb3MuIFRlbSBs82dpY2EhIQ==Tm8gcHJveCBlbnRlcnJvIG1vcnJlbSBtYWlzIHVucyA1MCxkYWkgZWxlIGFkaWFtIGRlIG5vdm8sZSBmaWNhbSBhZGlhbmRvIGUgIG1hdGFuZG8gaXJhbmlhbm9zIHBpc290ZWFkb3MgYXRlIG8gZmluYWwgZG8gYW5vLkVsZXMgcHJlY2lzYW0gZGUgIm1hcnRpcmVzIi4=SXNzbyDpIHPzIHVtYSBwZXF1ZW5hIGFtb3N0cmEgZG8gcXVlIGxoZXMgaXLhIGxoZXMgIGFjb250ZWNlciBzZSBkZXNhZmlhcmVtIGFzIGZvcudhcyBtaWxpdGFyZXMgZG9zIEVzdGFkb3MgVW5pZG9zcmVhbG1lbnRlIG8gY2FyYSBlcmEgYXNzYXNzaW5vIG1lc21vLCAgbWVzbW8gbW9ydG8gbWF0b3UgbWFpcyA1MCA\/TyBnZW5lcmFsIGNvbnRpbnVhIG1hdGFuZG8gZ2VudGUgYWluZGEgZGVwb2lzIGRlIG1vcnRvLiBQZXJvIGNvbW8gc2UgdHJhdGEgZGUgYWRvcmFkb3JlcyBkZSB0ZXJyb3Jpc3RhcyBu428gdGVuaG8gYSBtZW5vciBzaW1wYXRpYSBwb3IgZWxlcy4gUXVlIG8gYWRvcmVtIG5vIGNvbG8gZG8gY2FwZXRhLg==RXNzZSB0ZXJyb3Jpc3RhIG1lc21vIGRlcG9pcyBtb3J0byBjb250aW51YSBtYXRhbmRvUG92byBpZ25vcmFudGUgZSBkZXNwcm92aWRvIGRlIHF1YWxxdWVyIHNlbnNvIGNpdmlsaXphdPNyaW8uIFBhc3NhcmFtIDIuMDAwIGFub3MgZSB2aXZlbSBjb21vIG9zIGLhcmJhcm9zLiA1MCBwZXNzb2FzIG1vcnJlbSBhbyBjaG9yYXIgYSBtb3J0ZSBkZSAxIHBlc3NvYS4gVHJpc3RlIGRlIHZlci4=TWVzbW8gZGVwb2lzIGRlIG1vcnRvLCBjb250aW51YSBtYXRhbmRvLi4uVHJvdXhhcy4uLi4=UGVsbyBtZW5vcyBhc3NpbSwgZWxlIG7jbyB2YWkgc296aW5obyBwYXJhIG8gaW5mZXJuby4=RSBjb250YW5kby4uLi4uIFF1ZSBzZSBleHBsb2RhbSB0b2Rvcw==QWluZGEgc29icm91IG8gcXVlIGVudGVycmFyPw==Q2F0YXJhbSBjb20gcOEgZGUgbGl4by4=U29icmFyYW0gc28gYWxndW1hcyBtb2xlY3VsYXMgZG8gZ2VuZXJhbCxjYXRhcmFtIG5vIGxvY2FsIGRvIGF0YXF1ZSBjb20gdW0gcGFsaXRvLg==Q3VscGEgZGEgUE0gPz8\/Pz8\/Pz8\/Pz8\/Pz8\/Pz8\/Pz8\/Y29tZedvdSBiZW0gYSB2aW5nYW7nYSBkYSB0ZW9jcmFjaWEgbWVkaWV2YWwgaXJhbmlhbmEuIE1vcnJldSBtYWlzIGdlbnRlIG5vIGVudGVycm8gZG8gcXVlIG5vIGF0YXF1ZSBhbWVyaWNhbm8uTuNvIHByZWNpc2EgbmVtIGJvbWJhcmRlYXI=byBJcuMgZGV2ZXJpYSBjb250cmF0YXIgYWxndW1hIGVtcHJlc2EgYW1lcmljYW5hIGRlIGxvZ+1zdGljYSBhbWVyaWNhbmEgcHJhIG9yZ2FuaXphciBvIGVudGVycm8uUFFQIHNlcuEgcXVlIGVzc2UgcGVzc29hbCBu428gc2UgZW54ZXJnYT8gQSBC7WJsaWEsIGNvbW8gc2VtcHJlLCBwZXJmZWl0YSwgcXVhbmRvIGZhbGEgc29icmUgYXMgImJlc3RhcyBmZXJhcyIuLi4=QmxpYmlhPyBPIG1haW9yIGJlc3Qgc2VsbGVyIGRhIHRlcnJhPyBlc2NyaXRhIHBvciBwYXBhcy4uLg==bWF0YXJhbSBtYWlzIHF1ZSBvcyBhbWVyaWNhbm9zR3VlcnJhIEly4yB4IEVVQSBjb21l52EgYSBmYXplciB27XRpbWFzLiBQb3IgZW5xdWFudG8sIGFwZW5hcyBvIGxhZG8gaXJhbmlhbm8gKGZ1bmVy4XJpYXMpIGVzdOEgbHVjcmFuZG8gY29tIGEgZ3VlcnJhLiA=RmF6IHBhcnRlIGRhIGVzdHJhdOlnaWEgYW1lcmljYW5hU296aW5ob3MgZWxlcyBq4SBzZSBtYXRhbS4gSW1hZ2luYSBzZSBzb2x0YXIgdW0gcm9q4296aW5obyBubyBtZWlvIGRhcXVlbGEgbXVsdGlk428uLi4=VuNvIGVzcGVyYXIgbW9ycmVyIG1haXMgNTAuQXTpIG5vIHNlcHVsdGFtZW50byBkbyB0ZXJyb3Jpc3RhIG9maWNpYWwgZG8gZXN0YWRvIGlyYW5pYW5vIGFjb250ZWNlbSB0cmFn6WRpYXMuIExpdGVyYWxtZW50ZSBlc3RlIHNlciBwcm92b2NhIG8gaW5mZXJubyBuYSB0ZXJyYSBhdOkgbW9ydG8uIA==9CByYWNpbmhhIHJ1aW0gZG8gY2FjZXRlLi4uTmVtIHByZWNpc291IGRlIG3tc3NpbC4uLiA=RGV1cyBxdWUgbWUgcGVyZG9lLCBtYXMuLi4gcXVlIGVzdGUgZnVuZXJhbCBkZW1vcmUgdW5zIDIgYW5vcy4=S2tra2tra2tra2ssc28gZmF6ZW0gcGFwZWxhby4=T3MgRVVBIGUgbyBCb2xzb25hcm8gZXN0428gcG9yIGRldHLhcyBkZXN0YXMgbW9ydGVzLi4uIGtra2tra2trS2tra2tra2traw==QXTpIGFnb3JhIGEgdmluZ2Fu52EgZXN04SBzYWluZG8gdGVycu12ZWwhUXVlIDcyIHZpcmdlbnMuIEVzc2EgaG9yYSBvICdnZW5lcmFsIHNhbGFtaScgdOEgbWFtYW5kbyA3MiBjYW1lbG9zIGVucXVhbnRvIG8gY2FwaXJvdG8gZGEgdW1hIGN1cnJhIG5lbGUuIE8gbWVzbW8gY29tIG8gYWlhdG9s4SBxdWUgbW9ycmV1IGZheiB1bnMgYW5vcy4=UG9pcyDpICwgc2VtIGNvbWVudOFyaW9zLi4ucXVlcmVtIG1haXMgY2Fk4XZlcmVzISEgQXTpIG5hIGFudGkgZW50cmFkYSBkb3MgaW5mYSBvIGNhcm5p52EgcHJvbW92ZS4=NTAgIHggNyA9ICAzNTAuLi4uLi4u\n\n\n\t\t\tLeia Mais\n
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