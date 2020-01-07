fbpx
50 mortos no funeral de Soleimani; enterro é adiado – O Antagonista
Cidades

50 mortos no funeral de Soleimani; enterro é adiado – O Antagonista

7 de janeiro de 2020
7 Menos de um minuto



salvar

Mundo

Por que querem esvaziar o papel de Moro na queda da criminalidade

Combo O Antagonista+ e Crusoé

Deixe seu comentário

Os comentários não representam a opinião do site; a responsabilidade é do autor da mensagem;
Tempo de publicação: 4 minutos

  1. Ler comentários

    1. VW0gcGHtcyBxdWUgbuNvIGNvbnNlZ3VlIG9yZ2FuaXphciB1bSBlbnRlcnJvIHZhaSBhdGFjYXIgYWx2b3Mgbm9ydGUtYW1lcmljYW5vcz8KU29sdGFtIHVtYSBib21iYSBxdWUgY2FpcuEgZW0gc2VndW5kb3Mgc29icmUgc3VhcyBwcvNwcmlhcyBjYWJl52FzIHJzcnMuClPjbyBtb3Rpdm8gZGUgY2hhY290YSBpbnRlcm5hY2lvbmFsLg==

    2. RW0gYnJldmUsIGFsZ3VtIGZhbuF0aWNvIHZhaSBzZSBleHBsb2RpciBtYXRhbmRvIHVtIG1vbnRlIGRlIGlub2NlbnRlIGUsIG1haXMgY2VkbyBvdSBtYWlzIHRhcmRlLCBvIEly4yB0ZXLhIHN1YSBib21iYS4gTmVtIG8gP0RldXM/IGRhIGRpcmVpdGEgYnVycmEsIE1yLiBUcnVtcCwgcG9kZSBldml0YXIgaXNzby4=

      1. Um9iZXJ0bywgc291IGbjIGRlIElzcmFlbCwgbWFzIG5hIPpsdGltYSBpbnZhc+NvIGRvIEztYmFubywgYXMgY29pc2FzIG7jbyBjb3JyZXJhbSBtdWl0byBiZW0u

      2. RSBh7SBvcyBqdWRldXMgduNvIGzhIGUgcmVzb2x2ZW0gbyBwcm9ibGVtYS4uLg==

    3. VHJpc3RlIGRpemVyLiBRdWUgRGV1cyBtZSBwZXJkb2UuLi4uTWFzIGVzc2UgZnVuZXJhbCBkZXZlcmlhIGR1cmFyIHbhcmlvcyBtZXNlcy4gRmFu4XRpY29zIGEgbWVub3MuIEVzdHVwaWRvcyBhIG1lbm9zIQ==

    4. QXRlIG5hIGhvcmEgZG8gZW50ZXJybyBtb3JyZSBnZW50ZS4gRGV1cyBtZSBsaXZyZS4gQ3J1aXMgY3JlZG8u

    5. TGVtYnJlaSBkbyBmaWxtZSAibW9ydGUgbm8gZnVuZXJhbCI=

    6. QWRpYXJhbSBwcmEgcG9kZXIgZGFyIHRlbXBvIGRlLmtvcnJlci5tYWlzIGdlbnRlLg==

    7. b3BhISBtYXJhdmlsaGEsIHF1ZW0gc2FiZSBhIG1ldGEgbuNvIOkgZG9icmFkYSBjb20gZXNzZSBhZGlhbWVudG8sIDUwIGFpbmRhIOkgcG91Y28gLi4uIOkgcXVhbmRvIGEgc3VidHJh5+NvLCBzb21hIC4uLi4uLi4uLi4uLi4=

    8. UHJpbWVpcm8gb3MganVtZW50b3MgZGV2ZW0gc2VyIGVudGVycmFkb3MuIFRlbSBs82dpY2EhIQ==

      1. Tm8gcHJveCBlbnRlcnJvIG1vcnJlbSBtYWlzIHVucyA1MCxkYWkgZWxlIGFkaWFtIGRlIG5vdm8sZSBmaWNhbSBhZGlhbmRvIGUgIG1hdGFuZG8gaXJhbmlhbm9zIHBpc290ZWFkb3MgYXRlIG8gZmluYWwgZG8gYW5vLkVsZXMgcHJlY2lzYW0gZGUgIm1hcnRpcmVzIi4=

    9. SXNzbyDpIHPzIHVtYSBwZXF1ZW5hIGFtb3N0cmEgZG8gcXVlIGxoZXMgaXLhIGxoZXMgIGFjb250ZWNlciBzZSBkZXNhZmlhcmVtIGFzIGZvcudhcyBtaWxpdGFyZXMgZG9zIEVzdGFkb3MgVW5pZG9z

    10. cmVhbG1lbnRlIG8gY2FyYSBlcmEgYXNzYXNzaW5vIG1lc21vLCAgbWVzbW8gbW9ydG8gbWF0b3UgbWFpcyA1MCA/

    11. TyBnZW5lcmFsIGNvbnRpbnVhIG1hdGFuZG8gZ2VudGUgYWluZGEgZGVwb2lzIGRlIG1vcnRvLiBQZXJvIGNvbW8gc2UgdHJhdGEgZGUgYWRvcmFkb3JlcyBkZSB0ZXJyb3Jpc3RhcyBu428gdGVuaG8gYSBtZW5vciBzaW1wYXRpYSBwb3IgZWxlcy4gUXVlIG8gYWRvcmVtIG5vIGNvbG8gZG8gY2FwZXRhLg==

    12. RXNzZSB0ZXJyb3Jpc3RhIG1lc21vIGRlcG9pcyBtb3J0byBjb250aW51YSBtYXRhbmRv

    13. UG92byBpZ25vcmFudGUgZSBkZXNwcm92aWRvIGRlIHF1YWxxdWVyIHNlbnNvIGNpdmlsaXphdPNyaW8uIFBhc3NhcmFtIDIuMDAwIGFub3MgZSB2aXZlbSBjb21vIG9zIGLhcmJhcm9zLiA1MCBwZXNzb2FzIG1vcnJlbSBhbyBjaG9yYXIgYSBtb3J0ZSBkZSAxIHBlc3NvYS4gVHJpc3RlIGRlIHZlci4=

    14. TWVzbW8gZGVwb2lzIGRlIG1vcnRvLCBjb250aW51YSBtYXRhbmRvLi4u

    15. VHJvdXhhcy4uLi4=

    16. UGVsbyBtZW5vcyBhc3NpbSwgZWxlIG7jbyB2YWkgc296aW5obyBwYXJhIG8gaW5mZXJuby4=

    17. RSBjb250YW5kby4uLi4uIFF1ZSBzZSBleHBsb2RhbSB0b2Rvcw==

    18. QWluZGEgc29icm91IG8gcXVlIGVudGVycmFyPw==

      1. Q2F0YXJhbSBjb20gcOEgZGUgbGl4by4=

      2. U29icmFyYW0gc28gYWxndW1hcyBtb2xlY3VsYXMgZG8gZ2VuZXJhbCxjYXRhcmFtIG5vIGxvY2FsIGRvIGF0YXF1ZSBjb20gdW0gcGFsaXRvLg==

    19. Q3VscGEgZGEgUE0gPz8/Pz8/Pz8/Pz8/Pz8/Pz8/Pz8/

    20. Y29tZedvdSBiZW0gYSB2aW5nYW7nYSBkYSB0ZW9jcmFjaWEgbWVkaWV2YWwgaXJhbmlhbmEuIE1vcnJldSBtYWlzIGdlbnRlIG5vIGVudGVycm8gZG8gcXVlIG5vIGF0YXF1ZSBhbWVyaWNhbm8u

      1. TuNvIHByZWNpc2EgbmVtIGJvbWJhcmRlYXI=

    21. byBJcuMgZGV2ZXJpYSBjb250cmF0YXIgYWxndW1hIGVtcHJlc2EgYW1lcmljYW5hIGRlIGxvZ+1zdGljYSBhbWVyaWNhbmEgcHJhIG9yZ2FuaXphciBvIGVudGVycm8u

    22. UFFQIHNlcuEgcXVlIGVzc2UgcGVzc29hbCBu428gc2UgZW54ZXJnYT8gQSBC7WJsaWEsIGNvbW8gc2VtcHJlLCBwZXJmZWl0YSwgcXVhbmRvIGZhbGEgc29icmUgYXMgImJlc3RhcyBmZXJhcyIuLi4=

      1. QmxpYmlhPyBPIG1haW9yIGJlc3Qgc2VsbGVyIGRhIHRlcnJhPyBlc2NyaXRhIHBvciBwYXBhcy4uLg==

    23. bWF0YXJhbSBtYWlzIHF1ZSBvcyBhbWVyaWNhbm9z

    24. R3VlcnJhIEly4yB4IEVVQSBjb21l52EgYSBmYXplciB27XRpbWFzLiBQb3IgZW5xdWFudG8sIGFwZW5hcyBvIGxhZG8gaXJhbmlhbm8gKGZ1bmVy4XJpYXMpIGVzdOEgbHVjcmFuZG8gY29tIGEgZ3VlcnJhLiA=

      1. RmF6IHBhcnRlIGRhIGVzdHJhdOlnaWEgYW1lcmljYW5h

    25. U296aW5ob3MgZWxlcyBq4SBzZSBtYXRhbS4gSW1hZ2luYSBzZSBzb2x0YXIgdW0gcm9q4296aW5obyBubyBtZWlvIGRhcXVlbGEgbXVsdGlk428uLi4=

    26. VuNvIGVzcGVyYXIgbW9ycmVyIG1haXMgNTAu

    27. QXTpIG5vIHNlcHVsdGFtZW50byBkbyB0ZXJyb3Jpc3RhIG9maWNpYWwgZG8gZXN0YWRvIGlyYW5pYW5vIGFjb250ZWNlbSB0cmFn6WRpYXMuIExpdGVyYWxtZW50ZSBlc3RlIHNlciBwcm92b2NhIG8gaW5mZXJubyBuYSB0ZXJyYSBhdOkgbW9ydG8uIA==

    28. 9CByYWNpbmhhIHJ1aW0gZG8gY2FjZXRlLi4u

    29. TmVtIHByZWNpc291IGRlIG3tc3NpbC4uLiA=

    30. RGV1cyBxdWUgbWUgcGVyZG9lLCBtYXMuLi4gcXVlIGVzdGUgZnVuZXJhbCBkZW1vcmUgdW5zIDIgYW5vcy4=

    31. S2tra2tra2tra2ssc28gZmF6ZW0gcGFwZWxhby4=

    32. T3MgRVVBIGUgbyBCb2xzb25hcm8gZXN0428gcG9yIGRldHLhcyBkZXN0YXMgbW9ydGVzLi4uIGtra2tra2tr

    33. S2tra2tra2traw==

    34. QXTpIGFnb3JhIGEgdmluZ2Fu52EgZXN04SBzYWluZG8gdGVycu12ZWwh

    35. UXVlIDcyIHZpcmdlbnMuIEVzc2EgaG9yYSBvICdnZW5lcmFsIHNhbGFtaScgdOEgbWFtYW5kbyA3MiBjYW1lbG9zIGVucXVhbnRvIG8gY2FwaXJvdG8gZGEgdW1hIGN1cnJhIG5lbGUuIE8gbWVzbW8gY29tIG8gYWlhdG9s4SBxdWUgbW9ycmV1IGZheiB1bnMgYW5vcy4=

    36. UG9pcyDpICwgc2VtIGNvbWVudOFyaW9zLi4u

    37. cXVlcmVtIG1haXMgY2Fk4XZlcmVzISEgQXTpIG5hIGFudGkgZW50cmFkYSBkb3MgaW5mYSBvIGNhcm5p52EgcHJvbW92ZS4=

    38. NTAgIHggNyA9ICAzNTAuLi4uLi4u

Leia Mais

Mostrar mais

Artigos relacionados

Pedidos de aposentadoria ficam parados à espera de adaptação de sistema às novas regras da Previdência

Pedidos de aposentadoria ficam parados à espera de adaptação de sistema às novas regras da Previdência

7 de janeiro de 2020
‘Se pudesse privatizar hoje, privatizaria’, diz Bolsonaro sobre Correios

‘Se pudesse privatizar hoje, privatizaria’, diz Bolsonaro sobre Correios

7 de janeiro de 2020
Bolsonaro diz que conversará com Ernesto Araújo sobre pedido de explicações do Irã

Bolsonaro diz que conversará com Ernesto Araújo sobre pedido de explicações do Irã

7 de janeiro de 2020
Tumulto no funeral de Suleimani em Kerman deixa ao menos 56 mortos

Tumulto no funeral de Suleimani em Kerman deixa ao menos 56 mortos

7 de janeiro de 2020

Deixe uma resposta

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Fechar