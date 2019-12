‘90% não sabem o que é juiz de garantias’, diz Bolsonaro – RENOVA Mídia

“Veja o padrão dos itens vetados. Para mim, seria mole vetar os crimes na internet, e estaria instituindo a censura no Brasil. E com todo respeito, 90% não sabem o que é juiz de garantia e ficam criticando.”

Segundo o site UOL , o chefe do Executivo completou:

“O que me surpreende é um batalhão de internautas constitucionalistas, juristas para debater o assunto. E falam que eu traí, que não votam mais e ligam a alguma coisa familiar. Sai fora da minha página, se não sair eu vou para o bloqueio. Vai ver no perfil, 70% de esquerda e 30% de gente nossa, que votou em mim e que está sendo levada pelo momento.”

Em sua tradicional live no Facebook, Bolsonaro criticou aqueles que o acusaram de traição por ter mantido o juiz de garantias:

A medida determina que cada processo penal seja acompanhado por dois magistrados: o juiz de garantias atua apenas na fase da investigação criminal, ao passo que, a partir do recebimento da denúncia, o processo fica a cargo de outro juiz.

O presidente da República, Jair Bolsonaro , comentou, nesta quinta-feira (26), sobre o trecho do pacote anticrime que prevê a criação do juiz de garantias.

