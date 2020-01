‘A casa caiu em cima de mim’, conta moradora que perdeu quase tudo após rompimento de represa em Pontalina

“A casa caiu em cima de mim. […] No que eu pulei, a água me carregou. […] Eu achei que ia morrer. Eu subia e descia na água”, contou.

Enquanto a água subia no interior da casa, a mulher relata que o marido ficava à sua volta na tentativa de prestar socorro, já que a caseira não sabe nadar.

“Ele nadava e ficava me rodeando. […] Sempre juntos. Se fosse para morrer, iríamos morrer juntos também. Não sei nadar”, disse, emocionada.

A represa da fazenda São Lourenço das Guarirobas se rompeu por volta das 10h de sábado (4). Logo depois, a água atingiu a chácara do casal. Além do rompimento da represa, um temporal atingiu a cidade e, por 12 horas, choveu 76% do esperado para o mês. Vídeos enviados por moradores mostram casas, ruas e quadras alagadas, além do resgate de animais. Um casal ficou isolado por cinco horas em uma “ilha” de terra.

Represa se rompe em fazenda de Pontalina (GO) e causa destruição

Antes de se mudarem para o local, há três anos, o casal vivia trabalhando de fazenda em fazenda como caseiros. A casa que eles moravam criando galinhas e porcos foi completamente destruída pela água. Natividade se emocionou ao lembrar do que perdeu.

“Meus cachorros, meus móveis, minhas coisas. Foi tudo”, lamenta.

Ela teve escoriações pelo corpo, mas nenhum ferimento grave. Após o socorro, o casal está na casa de parentes e recebendo ajuda de amigos.

Também devastado por toda a situação que viveu, João agradece por ainda estar vivo, mas não sabe como vai reconstruir a vida.

“Agora eu tenho ela e meus filhos. Nem essa roupa que eu estou usando é minha. Mas o material a gente conquista. Agora não tenho teto para morar, mas meus amigos ajudam”, disse.

Água destruiu a casa de João Batista e Maria Natividade, em Pontalina, Goiás — Foto: Vanessa Martins/G1

João Batista disse que estava passando um café quando a água começou a subir. Com medo, ele insistiu para a esposa sair logo com ele, mas a enxurrada veio mais rápido.

Levados pela água, ele e a mulher conseguiram se agarrar a uma árvore para se salvarem.

“Ficamos cerca de meia hora até alguém nos salvar. Estávamos segurando na árvore e eu via a mãozinha dela se soltando. Foi quando eu falei para ela apoiar no arame para conseguir aguentar”, conta João.