‘A homofobia é nítida’, diz Porchat sobre ataque ao Porta dos Fundos

Ator Fabio Porchat cobrou nesta quarta-feira (25) que a polícia identifique e puna rapidamente os suspeitos do ataque com coqueteis molotov contra a produtora do Porta dos Fundos, que retratou Jesus como gay. “A homofobia é nítida nesse caso. A pessoa pode ser alta, baixa, branca, negra, gay, hétero. Para os homofóbicos, ser gay é xingamento. Aí é que mora o preconceito”

247 –O ator Fábio Porchat voltou a se manifestar sobre o ataque terrorista contra o prédio da produtora do Porta dos Fundos, nessa terça-feira (24). Em entrevista ao jornal O Globo, Porchat afirmou que o atentado com dois coquetéis molotov teve motivação homofóbica, por conta do especial de Natal que retrata Jesus Cristo como gay. “Penso que o ódio pelo Especial de Natal diz muito mais sobre quem o repudia do que sobre nós. A homofobia é nítida nesse caso. Para nós, do Porta dos Fundos, ser gay é uma característica como qualquer outra. A pessoa pode ser alta, baixa, branca, negra, gay, hétero. Para os homofóbicos, ser gay é xingamento. Aí é que mora o preconceito”, afirmou o ator. Para Porchat, é importante que a polícia identifique e puna os criminosos o mais rapidamente possível. Nessa terça-feira, logo após a divulgação do ataque, Porchat foi ao Twitter para condenar o ataque (leia mais noBrasil 247).

Leia Mais