Ação pede bloqueio de R$ 560 milhões nas contas da Cedae e desconto de 70% na conta de consumidores

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e a Defensoria Pública do Estado entraram, nesta quinta-feira (20), na Vara Empresarial da Comarca da Capital, com uma Ação Civil Pública (ACP), contra a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae). A ação, com pedido de urgência, pede um bloqueio na conta da companhia e também descontos superiores a 70% em contas de consumidores.

O objetivo principal da ação é bloquear R$ 560.457.100 das contas da Cedae para o pagamento de indenizações aos consumidores que enfrentaram problemas na qualidade da água fornecida pela companhia no início do ano. A ação pede também que a os órgãos responsáveis pela fiscalização do fornecimento de água apresentem laudos técnicos referentes à qualidade da água distribuída pela Cedae na Estação de Tratamento de Água Guandu, nos reservatórios ao longo do sistema e nos pontos de análise, nos meses de janeiro e fevereiro de 2020. Os órgãos citados são: Vigilância Sanitária Municipal do Rio de Janeiro, as vigilâncias municipais das cidades atendidas pelo sistema Guandu, e a Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro (Agenersa). Vista aérea da Estação de Tratamento de Água do Guandu — Foto: Reprodução/TV Globo Segundo o documento, a Cedae “demonstra falta de interesse em compensar os danos causados, além de ausência de solução eficiente para que a população possa beber a água que chega em suas casas sem a necessidade de ter de comprar água mineral.” De acordo com o MP e a Defensoria, o prejuízo da população evidencia a violação do princípio da Legalidade Estrita, das normas do Código de Defesa do Consumidor, e da Constituição da República de 1988. A ação ainda lembra que “o fato da iminente privatização da Cedae aumenta o risco de inviabilizar ou dificultar o pagamento da indenização aos milhões de consumidores afetados.” A ação do MP e da Defensoria Pública também pede que a Justiça determine que a Cedae fique proibida de sugerir um valor de desconto na conta de água dos meses de janeiro e fevereiro inferior a 70% do valor correspondente ao consumo de água. Segundo o texto, seria adequado que esses descontos na conta cobrada sejam abatidos da indenização futura devida. Para isso, a companhia deverá comprovar em juízo, através de laudos técnicos de instituições independentes, que normalizou o abastecimento de água à população fluminense, sem odor, cheiro ou turbidez inadequados, com o devido fornecimento de água adequada e própria para o consumo. Proposta da Cedae: R$ 1,25 Segundo o defensor público Thiago Basílio, presente na última reunião que tentou um acordo de indenização para os consumidores, a proposta da Cedae foi de R$ 1,25 para cada cliente da empresa. “Ainda que cada parte tentasse ceder um pouco, não foi possível chegar a um denominador comum”, disse Basílio. Na proposta da Defensoria Pública, o pedido de indenização é proporcional a cada consumidor. A proposta é que as contas mensais de água venham com um desconto de no mínimo 70% do valor. “O consumidor não precisará se manifestar e nem entrar com nenhum pedido. Na nossa ação a gente também garante que se o consumidor entender que não houve o reparo devido, ele também poderá buscar acordos individuais para casos específicos”, Patrícia Cardoso, defensora pública. Em nota, a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae), disse que nunca se opôs a negociar e participou de cinco reuniões com os demais órgãos envolvidos para discutir o desconforto aos consumidores. “A companhia foi até o limite das suas possibilidades legais e financeiras em prol do êxito do processo. Quanto à ação movida pela Defensoria Pública, a Cedae se manifestará dentro dos prazos legais”.

