Acidente em Jaguaré: vereador da Serra, Cabo Porto, e família são as vítimas – Aqui Notícias

Identificadas as vítimas do acidente no distrito de Barra Seca, em Jaguaré, que deixou três mortos na tarde desde sábado (22). Trata-se do vereador da Serra Cabo Porto (PSB), de 44 anos, sua esposa Thatianni Gonçalves Vasconcelos, de 24 anos, e o filho do casal, João Vasconcelos Porto, de 4 anos.

A vítima foi reconhecida após a perícia encontrar uma arma dentro do HB20 que colidiu com o caminhão que transportava alumiínio, na BR 101 Norte. Ao ser verificada a arma pertencia a um Cabo da Polícia Militar, identificado como Jucélio Nascimento Porto, o Cabo Porto.

Histórico

Jucélio Nascimento Porto, nascido em São Paulo, no dia 08 de fevereiro de 1976, mas mudou-se para Serra aos 2 anos de idade. Conhecido como Cabo Porto, tem uma carreira sólida na Polícia Militar. Foi candidato a vereador aos 40 anos pela primeira vez, pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB).

Cabo Porto conta com um currículo vasto na corporação e é uma referência entre colegas e superiores.

Foi eleito vereador da Serra, no dia 2 de outubro de 2016 com 3.080 votos, o quarto mais votado do município.

* Com informações da Câmara de Vereadores da Serra