Ações da farmacêutica Moderna sobem 21% depois de anúncio de vacina

Depois de a farmacêutica norte-americana Moderna Inc. anunciar o desenvolvimento da 1ª vacina experimental contra o novo coronavírus, os papéis da empresa chegaram a subir 21,84% nesta 3ª feira (25.fev.2020), a US$ 22,14. Seu valor de mercado chegou a US$ 7,26 bilhões (cerca de R$ 31,9 bilhões).

A vacina será testada em abril em 20 a 25 voluntários saudáveis que receberão duas doses. Essas, por sua vez, serão analisadas para averiguar se a quantidade é suficiente para gerar uma resposta contra infecções da doença causada pelo vírus, a Covid-19, afirmou Anthony Fauci, diretor do Niaid (Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas, em português). Os resultados estarão disponíveis em julho ou agosto.

Às 14h24 (horário de Brasília), as ações subiam 16,7%, a US$ 21,7.

A EMPRESA

A farmacêutica, fundada em 2010, tem mais de 800 funcionários. Foi criada para desenvolver medicamentos e vacinas com base no RNA mensageiro –uma “fita” que é responsável por levar a informação do DNA do núcleo até o citoplasma, local onde determinadas proteínas são produzidas.

A empresa se dedica, principalmente, a desenvolver pesquisas e medicamentos sobre câncer, doenças cardíacas e doenças infecciosas. Até hoje, não trouxe nenhum medicamento ou vacina ao mercado.

A Moderna analisou a sequência genética do novo vírus publicada por cientistas chineses em 10 de janeiro. O Niaid (Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas, em português) concordou em executar uma pesquisa clínica se a farmacêutica pudesse desenvolver uma vacina com base nos dados dos pesquisadores chineses.

Para fabricar o produto, a empresa adaptou alguns equipamentos robóticos que estavam fabricando vacinas contra o câncer, adaptadas às mutações genéticas dos tumores dos pacientes. Mais de 100 funcionários participaram da fabricação e do processo de controle de qualidade.

NOVAS PESQUISAS

Cientistas da Universidade de Tianjin, em Pequim (China), disseram na 2ª feira (24.fev.2020) ter desenvolvido uma vacina oral para a Covid-19. O professor que liderou a pesquisa, Juang Jinhai, chegou a tomar 4 doses e declarou não ter sentido efeitos colaterais.

A instituição de ensino ainda procura parceiros para desenvolver uma pesquisa clínica. A vacina tem como base o fungosaccharomyces cerevisiae(levedura de cerveja). Por isso, teria potencial para ser produzida em larga escala. Há a expectativa de que ela evite o contágio e auxilie no tratamento das que já estejam infectadas pelo vírus.

BALANÇO ATUAL

Até às 14h33 (horário de Brasília), eram 80.404 infectados no mundo, incluindo 2.709 mortes. Destes, a China acumula 77.658 casos e 2.663 mortes.

