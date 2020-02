Acordo com Cedae para ressarcir consumidores prejudicados deve ficar pronto em dez dias

RIO — O ressarcimento para os consumidores prejudicados pela qualidade da água fornecida pela Cedae deve chegar na forma de desconto na cobrança. Na manhã desta sexta-feira, o presidente da companhia, Hélio Cabral, reuniu-se com representantes do Ministério Público estadual, da Defensoria Pública e da agência reguladora de saneamento básico, Agenersa, para definir os parâmetros da indenização. O entendimento prévio é que a compensação poderá ser feito por meio de redução na conta de água, mas os valores ainda serão calculados e debatidos.

A informação de que a Cedae sinalizou ser favorável a aplicar desconto na conta por crise no fornecimento de água foi antecipada pelo blog do Ancelmo.

A reunião foi marcada em resposta a um ofício encaminhado pelo Núcleo de Defesa do Consumidor (Nudecon/DPERJ) à empresa, no último dia 23, para requerer uma série de informações sobre a crise hídrica. Desde o início do ano, moradores da capital e da Região Metropolitana queixam-se do gosto e cheiro terroso da água que chega às torneiras. Segundo a coordenadora do Nudecon, Patrícia Cardoso, o acordo será redigido e apresentado à empresa.

— A reunião foi muito importante no sentido de esclarecer os fatos e podermos encaminhar a questão para a efetivação de um acordo para o ressarcimento dos danos causados aos consumidores que receberam a água de forma inadequada. Acreditamos que conseguiremos finalizar as negociações em até dez dias — afirmou a defensora pública.

O presidente da Cedae, Hélio Cabral, avaliou positivamente a possibilidade de costurar uma indenização por via extrajudicial, e voltou a defender a potabilidade da água.

— O objetivo foi iniciar as tratativas para, com base em parâmetros objetivos, conceber aos usuários das áreas afetadas um valor que tenha razoabilidade por conta da qualidade de água especificamente para consumo humano — disse ele, que acrescentou: — Todas as instituições que analisaram a água confirmam a potabilidade da água, porém também afirmam que ela não está insípida, incolor e inodora. Tem gosto e cheiro, isso é indiscutivel. Agora, quanto à potabilidade, ela não tem, pelas análises químicos, nenhuma característica que afete a saúde humana.

De acordo com Cabral, a empresa começou a receber reclamações de consumidores nos primeiros dias do ano.

— Houve um aumento de reclamações no dia 1º e no dia 2. Conseguimos diagnosticar (o problema) e tivemos reuniões com professores da UFRJ e especialistas no assunto até de outros estados, e decidimos que o carvão ativado seria a melhor solução em curtíssimo prazo — explicou ele, acrescentando que as medidas foram tomadas de forma emergencial: — Em curtíssimo prazo, a gente tomou algumas medidas que somos obrigados a tomar, e a empresa não estava preparada. Não tínhamos um quilo de carvão ativado para jorgar no tratamento.

A solução escolhida deve apresentar resultados em curto prazo, mas, segundo Cabral, não vai evitar que o problema volte a aparecer.

— Não é uma solução definitiva. Solução definitiva, somente em dez, quinze anos, com o efetivo tratamento de esgoto em rede separativa nesses municípios (que não contam com esse tipo de tratamento) — disse ele, em um encontro sobre saneamento básico promovido no MP, também nesta sexta-feira.