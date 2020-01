Acuado por reportagens sobre chefe da Secom, Bolsonaro ataca a imprensa

O presidenteJair Bolsonarovoltou a atacar a imprensa nesta quinta-feira (16), um dia após vir à tona a notícia de que a FW Comunicação, do chefe da Secom (Secretaria de Comunicação Social) da Presidência da República, Fabio Wajngarten, recebe dinheiro de emissoras de televisão e de agências de publicidade com as quais o governo tem contrato.

A informação foi publicada na quarta-feira (15) no site da Folha de S. Paulo e ganhou enorme repercussão. Tanta que, embora tenha afirmado que manterá o secretário no cargo, Bolsonaro convocou reuniões de emergência no Palácio do Planalto não apenas com Wajngarten e seu chefe direto, o ministro Luiz Ramos, da Secretaria de Governo, à qual a Secom é subordinada, mas também com a equipe jurídica.

Foram ao menos três ocasiões ao longo desta quinta em que Bolsonaro se dirigiu diretamente a jornalistas em tom de ataques, visivelmente acuado com as novas informações que continuaram a aparecer. Após a primeira reportagem, a Folha noticiou, por exemplo, que o secretário viajou 20 vezes com dinheiro público para pelo menos 67 encontros com representantes de clientes e ex-clientes de sua empresa, a FW Comunicação.

Cedo, ao deixar o Palácio da Alvorada, atacou a Folha, quando questionado por uma de suas repórteres sobre o secretário, Bolsonaro relembrou um caso que o jornal publicou ainda na campanha eleitoral e disse que se trata de “uma péssima imprensa”.

Todos os dias, jornalistas de vários veículos fazem plantão na porta do Palácio da Alvorada, onde há uma espécie de dois cercadinhos, um para os simpatizantes do presidente, que podem se aproximar dele, próximo à pista – ele normalmente desce do carro para falar -, e outro para os repórteres, que fica afastado cerca de um metro e meio do asfalto que dá acesso à residência oficial do presidente.