Acusações de tortura são “cascata para ganhar indenização”, diz Bolsonaro

Presidente diz que Dilma Rousseff integrava, durante a ditadura, grupo que “matava à paulada tenente”

No Twitter, Bolsonaro escreveu que, “hoje, na saída do Alvorada, o prazer em encontrar um Soldado que, por 45 dias, esteve nas matas do Vale do Ribeira (Eldorado/SP), na caça do terrorista (herói do PT) Lamarca”.

Bolsonaro deixou o Palácio da Alvorada rumo à Granja do Torto, em Brasília, por volta das 12h, sem falar com a imprensa. No domingo, ele viaja para Montevidéu, onde participa da posse do novo presidente uruguaio, Luis Lacalle Pou. O presidente deve deixar o Brasil por volta das 9h e retornar pouco antes das 22h.

