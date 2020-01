Aécio Neves é internado em hospital de SC com apendicite aguda

Segundo a nota, o deputado passou por uma cirurgia de apendicectomia videolaparoscópica no início da tarde de terça. Ele evoluiu bem no pós-operatório e teve alta 24 horas depois do procedimento. A assessoria do deputado informou que ele está em Florianópolis durante o recesso parlamentar com a esposa e os filhos, que moram na capital catarinense. Veja mais notícias do estado noG1 SC

Aécio Neves (PSDB), de 59 anos, foi internado em um hospital particular de Florianópolis com apendicite aguda. De acordo com nota da unidade de saúde, ele teve alta nesta quarta-feira (1º), após passar por cirurgia. Ele foi internado na manhã de terça (31).