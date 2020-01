AGU recorrerá ao STJ para divulgar resultado do Sisu – O Antagonista

A Advocacia-Geral da União decidiu recorrer ao STJ para que seja divulgado o resultado do Sisu.

Dessa forma, João Otávio de Noronha — e não Luiz Fux — deverá decidir se aceita ou não o pedido do governo.

Antes de recorrer, no entanto, o MEC e o Inep deverão apresentar dados e notas técnicas para a AGU rebater os argumentos utilizados pela desembargadora Therezinha Cazerta, do TRF-3, que decidiu manter a divulgação do resultado suspensa.

Em nota, a AGU afirmou que nenhum candidato foi prejudicado — mesmo com a falha na correção da prova de aproximadamente 6 mil inscritos — e que adotou “todas as medidas administrativas necessárias para a solução dos problemas detectados”.

“Qualquer nova medida não alterará o resultado das notas dos candidatos, e o eventual adiamento ou suspensão de prazos do Sistema de Seleção Unificada (SISU) causará prejuízos incalculáveis às instituições de ensino e aos candidatos interessados em acessar a educação superior por meio dos processos seletivos realizados pelo governo federal, bem como ao início do calendário universitário.”