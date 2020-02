Águia de Ouro é campeã do Carnaval de São Paulo

Ala da Pérola Negra, escola que perdeu 40% de suas fantasias a dez dias do desfile devido a uma enchente no barracão (Instagram Pérola Negra/Reprodução)

AÁguia de Ouroé a campeã do Carnaval de São Pauloem 2020, que teve vitória inédita e disputa acirrada, por décimos. É a primeira vez que a escola daPompeia, com 269,9 pontos, ganha otítulodo Grupo Especial. A agremiação cantou o Poder do Saber, a evolução do conhecimento humano da Idade da Pedra aos robôs, passando pelo mau uso das tecnologias, como a bomba de Hiroshima, que foi representada em um carro alegórico com integrantes da comunidade japonesa. Também fez referências dePaulo Freire a Geraldo Vandré. O carnavalesco Sydnei França estreou na Águia de Ouro depois de 11 carnavais naMocidade Alegre, que acabou em terceiro lugar, com 269,7 pontos. Em segundo, ficou aMancha Verde, com 269,8.

Duas escolas, aX-9 Paulistana (268,4 pontos)e aPérola Negra (267,6 ), foram rebaixadas para oGrupo de Acessono desfile de 2021.

Águia de Ouro e o carro sobre Hiroshima Águia de Ouro e o carro sobre Hiroshima (TV GLOBO/Reprodução)

Antes do início da abertura dos envelopes com as notas, a Liga das Escolas de Samba de São Paulo explicou que aX-9 Paulistanajá começaria a apuração com o desconto de cinco décimos por ter estourado o limite de alegorias permitidas na avenida. A escola desfilava com um carro acoplado, que se desencaixou e configurou duas unidades diferentes de alegoria. Perdeu três décimos pela quebra do regulamento e mais dois décimos pelo carro extra.

Outra decisão, tomada em conjunto com todos os presidentes de agremiação, também foi relembrada. Os jurados foram avisados com antecedência que aPérola Negra, que homenageou os ciganos,não poderia perder pontos por fantasias danificadas pelo temporal que atingiu São Paulo em 10 de fevereiro e inundou o barracão onde era confeccionadas, embaixo do Viaduto Mofarrej, na Vila Leopoldina, local que ficou alagado. Cerca de 40% das fantasias foram perdidas dez dias antes do desfile do Grupo Especial, para o qual a escola voltou em 2020.

Também foi avisado sobre o descarte da nota de um dos jurados de alegoria.Marco Antônio Nieves Cardoso, de acordo com a Liga, teve “comportamento inadequado” na cabine dos julgadores. Em vídeo que circula nas redes sociais, o avaliador, que é professor universitário, aparece dançando durante o desfile, o que não é permitido. Cada um dos quesitos é avaliado por quatro jurados, e a menor pontuação recebida, segundo o regulamento, não é contabilizada. No caso de alegoria, as três notas dadas pelos outros avaliadores foram consideradas, e as de Marco Antônio, anuladas.

Os novequesitosconsiderados são fantasia, comissão de frente, samba-enredo, harmonia, evolução, mestre-sala e porta-bandeira, enredo, alegoria e bateria, e essa foi a ordem em que foram lidos na apuração. Por sorteio, ficou definido que bateria seria o critério de desempate para chegar à escola campeã do Carnaval 2020.

Ao todo, 14 escolas disputaram o título de campeã: Barroca Zona Sul, Tom Maior, Dragões da Real, Mancha Verde, Acadêmicos do Tatuapé, Império de Casa Verde, X-9 Paulistana, Pérola Negra, Colorado do Brás, Gaviões da Fiel, Mocidade Alegre, Águia de Ouro, Unidos de Vila Maria e Rosas de Ouro.

Neste ano, os desfiles das campeãs será no sábado (29), e os ingressos já estão à venda. Anteriormente, era realizado na sexta-feira.

