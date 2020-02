Ajufe desautoriza associação que pediu que Cid Gomes fosse denunciado

Sem representatividade

Ajufe desautoriza associação que pediu que senador Cid Gomes fosse denunciado

A Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) divulgou na noite desta sexta-feira (21/2) nota pública em que afirma que a Unajuf não tem legitimidade para se colocar como uma entidade representante da magistratura brasileira.

A desconhecida União Nacional dos Juízes Federais do Brasil divulgou um pedido protocolado na Procuradoria Geral da República em que pede que o senador licenciado Cid Gomes seja denunciado por tentativa de homicídio“com emprego de meio resultante em perigo comum” e de “impossibilidade de defesa das vítimas”.

O pedido está relacionado com o episódio em que Cid Gomes foi alvejado por dois tiros de pistola ao tentar derrubar com uma retroescavadeira o portão de um quartel da PM ocupado por policiais amotinados em Sobral, no interior do Ceará, no último dia 19.

Na nota, a Ajufe afirma que a Unajuf é uma entidade inexpressiva, com pouco mais de dez associados e queque defende posições desconectadas com o pensamento preponderante da magistratura federal brasileira. Leia a nota na íntegra abaixo: