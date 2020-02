Davi Alcolumbre chamou Paulo Guedes e Luiz Eduardo Ramos para uma reunião com Rodrigo Maia e líderes partidários.

Na pauta, está o veto de Jair Bolsonaro ao artigo do orçamento com que o Congresso retirou do Executivo o controle sobre R$ 30,1 bilhões.

No Twitter, o presidente do Senado manifestou o desejo de “estabelecer um ritmo transparente e produtivo” para as principais pautas deste ano, as reformas administrativa e tributária.