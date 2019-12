Alcolumbre: “Eu não sou Renan, não; quem está mais próximo do MDB é o Bolsonaro” – O Antagonista

Em café com jornalistas, Davi Alcolumbre disse que não atuará para aprovar uma PEC que permitiria sua reeleição à presidência do Senado.

“Eu não vou trabalhar [pela reeleição], mas, se alguém quiser trabalhar, tudo bem. A gente não pode atrapalhar as pessoas.”

Alcolumbre também foi questionado sobre sua proximidade com Renan Calheiros, com quem disputou a presidência do Senado.

Ele disse que é preciso ter diálogo com os senadores do MDB, e que Bolsonaro está mais próximo do partido do que ele.

“Eu não sou Renan, não. É um grande senador, está ajudando o Brasil, e é só do partido da maior bancada. Se o MDB tem 14 senadores, é imprescindível conversar sempre (…). Acho que quem está próximo do MDB é o Bolsonaro. Os líderes do governo no Congresso e Senado são do MDB. Pergunte a ele [sobre a afinidade com o Renan Calheiros].”