Alcolumbre garante plano de saúde a filhos de servidores do Senado até os 33 anos

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP) presenteou os filhos de servidores do Congresso com plano de saúde garantido até os 33 anos de idade.



No último dia 12, ele assinou ato estendendo a permanência de filhos e enteados como dependentes do plano de saúde dos atuais 24 anos para 33 anos.

A Receita Federal prevê que a idade-limite para dependentes seja de 24 anos. Na Câmara, os 33 anos já valem desde 2016.