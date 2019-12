Alguns estados terão dificuldade para implementar juiz de garantias – O Antagonista

“O Brasil tem vários estados e cada estado tem sua especificidade, temos dimensões continentais. Alguns TJs vão ter dificuldades, eu cito o que foi relatado a mim pelo colega do Amazonas. Existem comarcas a mil quilômetros de distância de Manaus, internet não é adequada. Isso dificulta a implantação, vai gerar gasto a maior para estruturação.”

Mais cedo, o procurador Hélio Telho, alertou no Twitter para o caso de Minas Gerais, que dispõe de 296 comarcas, sendo 200 com apenas um juiz. “Os gastos do TJ/MG com pessoal encontram-se bem próximos do limite de alerta previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, sem incluir na conta os aposentados e pensionistas.”