Aliança pelo Brasil prepara mutirão de coleta de assinaturas – RENOVA Mídia

O futuro partido organiza mutirão para coleta de assinaturas. Quem desejar também poderá imprimir a ficha cadastral no site da legenda.

Um texto enviado pelo marketing do partidoAliança pelo Brasilinforma que as pessoas poderão, a partir desta sexta-feira (20), comparecer a “qualquer cartório de registro de notas” para “assinar a ficha de apoiamento e reconhecer firma”.

“O próprio cartório cuidará de nos enviar as fichas”, diz a nota, segundo o sitePoder360.

O nome do apoiador será divulgado numa lista a ser exibida no site do Aliança pelo Brasil “em, mais ou menos, 10 dias”.

“Mas lembre-se que precisamos do reconhecimento de firma da sua assinatura para que a Justiça Eleitoral libere a nossa Aliança para disputar as eleições de 2020”, alerta o partido.

Os interessados em se filiar ao Aliança pelo Brasil que não conseguirem deixar a ficha no cartório podem enviá-la pelos Correios.