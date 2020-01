Análise: Aumento no salário mínimo eleva despesa da União em R$ 2,385 bi

A decisão do presidente Jair Bolsonaro de elevar o salário mínimo de R$ 998,00 para R$ 1.039,00 a partir desta quarta-feira (1º de janeiro) eleva as despesas da União em R$ 2,385 bilhões.

O aumento terá que ser compensado pelo corte de outras despesas para que o teto de gastos da União seja cumprido. O Orçamento foi aprovado pelo Congresso Nacional no limite permitido para as despesas.

Na semana passada, o Tesouro Nacional divulgou uma estimativa de que cada aumento de um real no salário mínimo gera incremento de R$ 298,2 milhões ao ano nas despesas do governo federal.

Como o Orçamento da União para 2020 foi elaborado com a estimativa de um valor de R$ 1.031,00 para o salário mínimo, o novo valor fixado por Bolsonaro ficou em R$ 8,00 acima do previsto. A despesa adicional é calculada multiplicando R$ 298,2 milhões por 8.

O valor do salário mínimo impacta as despesas com os benefícios previdenciários, os benefícios assistenciais, o seguro desemprego e o abono salarial.

O relator-geral do Orçamento de 2020, deputado Domingos Neto (PSD-CE), observou, em seu parecer, que a política de valorização do salário mínimo, instituída pela Lei 13.152/2015, vigorou até 2019.