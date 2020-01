Análise: Lula sonda Dino para tentar romper isolamento

RIO — A sondagem feita pelo ex-presidente Lula ao governador do Maranhão, Flavio Dino (PCdoB), para voltar ao PT, se não é um passo na direção de ceder parte de seu domínio na esquerda brasileira, é ao menos um sinal de que o ex-presidente entende que precisa sair do isolamento politico a que se viu confinado desde que deixou a prisão. É, antes de tudo, uma reação à abertura de diálogo entre Dino e outros protagonistas da política fora da esquerda, como Rodrigo Maia e Luciano Huck.

Como as eleições de 2018 mostraram, o PT hoje tem um piso alto e um teto relativamente baixo de votos, pela rejeição acumulada nos últimos anos. É uma situação que desestimula o partido a abrir mão de liderar seu bloco político. Ao mesmo tempo, desmotiva outras forças a topar uma aliança com os petistas. O governo Bolsonaro reforçou nos demais partidos a necessidade de se formar alianças mais amplas. Mas elas nunca contemplam o PT.

Quando um líder do PCdoB, o mais clássico aliado petista, ensaia esse tipo de movimento, acende o sinal de alerta de Lula. Quando ele é Flávio Dino, mais ainda. Ao contrário de petistas e possíveis neoaliados, como Marcelo Freixo, no Rio, o governador do Maranhão está pessoalmente desobrigado de demonstrar fidelidade ao ex-presidente. Dino não apenas foi um forte crítico das condenações do petista na Lava-Jato como carrega ele próprio o histórico de não ter tido o apoio de Lula em disputas locais com a família Sarney, num dos mais emblemáticos casos do hoje adormecido pragmatismo do ex-presidente.

Em 2018, Lula, mesmo preso, teve força pra inviabilizar a candidatura de Ciro Gomes. A situação pode ser diferente hoje e, mais provavelmente, às vésperas de 2022. Os próximos passos dirão se terá reavivado o pragmatismo lulista, ou se a defesa de seu legado pessoal ainda será a primeira condição para qualquer aproximação com outras forças politicas.