Análise: Ninguém sabe ao certo se Trump tem uma verdadeira estratégia para o Irã

WASHINGTON — Quando osEstados Unidosanunciaram, na última sexta-feira, que haviam matado o general iraniano Qassem Soleimani, algo sobre sua explicação deixou muitos analistas intrigados. A ação pretendia impedir novos ataques iranianos, disseram autoridades do governo. Mas eles também sabiam que possivelmente iria provocar retaliações suficientemente graves, fazendo com que o Pentágono enviasse milhares de soldados a mais para a região.

A aparente contradição deixou muitos especialistas se perguntando sobre o objetivo real do ataque e a estratégia por trás dele. O dia seguinte fez pouco para resolver o assunto. A ação pretendia impedir um iminente ataque iraniano, disseram publicamente as autoridades . Ou para mudar o comportamento dos líderes sobreviventes doIrã. Ou amedrontar aqueles líderes, cujo comportamento nunca mudaria.

Outros disseram, em privado, que o presidente ordenou a ação em resposta às reportagens sobre um cerco apoiado pelo Irã ao complexo da embaixada americana em Bagdá.

O assassinato deSoleimanideixou um turbilhão de dúvidas entre analistas, políticos e acadêmicos. Os Estados Unidos iniciaram uma escalada repentina e drástica contra uma potência regional, correndo o risco de uma retaliação feroz ou até mesmo uma guerra.

Por quê?

— Não conversei com uma única pessoa que possa lhe dizer o queTrumpestá fazendo com o Irã — disse Ellie Geranmayeh, analista do Conselho Europeu de Relações Exteriores.

Não é que especialistas ou autoridades estrangeiras suspeitem de uma agenda secreta. É que a ação do governo não se encaixa em nenhum padrão claro ou em uma estratégia de longo prazo, afirmou.

— Simplesmente não faz sentido.

Muitos dizem que o assassinato aprofunda a incerteza sobre as ambições de Trump em relação ao Irã desde que ele retirou os Estados Unidos do acordo nuclear de 2015 e iniciou uma série de provocações que ele define como pressão máxima.

O risco, dizem os especialistas, é que, se não conseguirem descobrir as metas e prioridades do governo, suas linhas vermelhas e pontos de possível comprometimento, os governos estrangeiros também não conseguirão.

— Absolutamente não — disse Geranmayeh, quando questionada se as autoridades europeias ou do Oriente Médio, com quem ela fala regularmente, entendiam a estratégia de Trump. — Nem mesmo os aliados mais próximos dosEUA, como Londres.

Isto acrescenta uma camada de confusão ao conflito, no momento em que ele entra em um perigoso e volátil novo capítulo, dando espaço para mensagens mistas e intenções mal interpretadas.

— Se para nós é difícil entender, imagine para os iranianos — disse Dalia Dassa Kaye, que dirige um centro de políticas para oOriente Médiono RAND Corporation, um grupo de pesquisas não partidário.

Sinais mistos, ela disse, tornam quaisquer esforços para moldar o comportamento de um adversário “incrivelmente ineficientes”. As incertezas sobre as intenções de Trump também aumentam riscos de que o conflito pode fugir do controle. Sem um entendimento claro de quais ações irão levar os Estados Unidos a aumentarem ou diminuírem hostilidades, ela disse, líderes iranianos estão operando no escuro — e esperando passar por algumas linhas vermelhas não vistas.

— Isto que torna esta uma situação perigosa — disse.

Confusão em estratégias

Parte da incerteza é especificamente relacionada a Trump. Seu estilo impulsivo e sua resistência em aceitar compromissos difíceis fizeram com que seus objetivos no Irã sejam difíceis de ser analisados.

Ele tem alternado entre ambições de deixar o Oriente Médio, se posicionar como um pacifista visto uma vez em cada geração e, mais recentemente, promessas de se opor com mais força ao Irã do que qualquer outro presidente recente.

Ele também sofreu atritos com seus assessores, com alguns deles pedindo uma manutenção cautelosa do status quo, e outros pedindo abertamente a derrubada do governo iraniano.

A reputação de Trump por distorções e mentiras também dificulta a separação entre blefes e a agenda oficial.

Ele retirou os Estados Unidos do acordo nuclear e impôs sanções contra o Irã — algumas delas vistas como um estopim de uma crise que continua atualmente — por acusações de que o país estaria “na beira” de adquirir armas nucleares “em um pequeno espaço de tempo”.

No entanto, inspetores internacionais e líderes militares dos EUA afirmaram que o Irã cumpria exigências para congelar seu desenvolvimento nuclear.

Sem uma clara explicação para o comportamento de Trump, qualquer pessoa que tem como função prever a próxima ação americana — de chefes de Estado estrangeiros a analistas de centros de pesquisas — está no escuro.

Aprofundando o desafio, o governo seguiu com uma série de exigências, que incluem algumas restrições nucleares, mas com foco maior na influência regional iraniana, exigindo que Teerã corte laços com quase todas as forças “proxy” em uma rendição abrangente.

Seria essa a genda real? Caso positivo, quais são os planos para conseguir cada exigência, e as métricas para medir se estes planos estão funcionando? Como o governo equilibra prioridades que competem?

A ação americana no terreno aprofundou a confusão. A diplomacia dos Estados Unidos tem enfatizado pedidos de paz, mas visivelmente se negou a dar o que diplomatas chamam de “acesso” — oportunidades fáceis e apostas baixas para ambos os lados começarem uma desescalada, consideradas os primeiros passos essenciais.

Tropeçando no escuro

Geranmayeh destacou que o conflito entre os EUA e o Irã também ameaça atrair uma série de países do Oriente Médio e daEuropa. Para navegar entre tensões e evitar agravamentos, aliados e adversários precisam julgar de forma astuta as intenções americanas e antecipar as ações americanas.

Todos eles, ela disse, parecem perdidos.

— A maioria dos especialistas e nas autoridades que conversei do Oriente Médio, incluindo aliados próximos, como Arábia Saudita eIsrael, também não conseguem dizer com confiança o que Trump quer no Irã — afirmou.

A Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos já estão reduzindo tensões com o Irã, afirmou Geranmayeh, “porque eles não têm ideia de como Trump irá se comportar de uma semana para a outra” e temem ficar presos no meio.

Uma confusão similar em Teerã, acrescentou, pode se tornar “o maior problema”.

— Se Trump não estiver mandando uma mensagem clara e consistente aos iranianos sobre o que deseja, então isso abre muito espaço para muitos cálculos errados.

A questão mais importante, disse Kaye, é entender quais medidas adotadas pelo Irã podem fazer Trump recuar.

— Não há um entendimento sobre qual é o final do jogo, sobre o que os EUA estão tentando alcançar, quando o governo Trump estará feliz, e já é suficiente.