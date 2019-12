“Anda esquisito, fazendo corpo mole”: Bolsonaro desconfia que Moro está por trás do caso Flávio

Jair Bolsonaro e Sérgio Moro. Foto: Agência Brasil

Do UOL:

O presidente Jair Bolsonaro tem atribuído a “uma armação” do governador Wilson Witzel (PSC), o cerco do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) às movimentações suspeitas de recursos de seu filho mais velho, o senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), quando deputado estadual.

Mas não é só com Witzel que o presidente anda irritado. Bolsonaro disse a assessores mais próximos que seu ministro da Justiça, Sergio Moro, “anda muito esquisito”. Para ele, ou o ex-juiz perdeu o controle da Polícia Federal, ou está “fazendo corpo mole”.

O presidente está absolutamente irritado com as operações de busca e apreensão realizadas pelo MPRJ nesta quarta-feira, 18, em endereços ligados à sua ex-mulher, Ana Cristina Siquera Valle, o filho Flávio, o assessor e ex-policial Fabrício Queiroz e outros parentes e assessores da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.

Como é inevitável nesses casos, a Polícia Federal costuma ter informações sobre esse tipo de operação. E o presidente não tem visto em Moro uma “atitude mais firme” sobre os policiais e delegados a ele subordinados.

(…)