Antes e depois das chuvas em Minas Gerais

Temporal provocou mortes, enchentes e devastação no estado.

Belo Horizonte amanheceu nesta quarta-feira (29) com estragos em diversos pontos da cidade. A chuva mais forte do que o esperado atingiu, principalmente, as regiões Barreiro, Centro-Sul e Oeste da cidade.

Combinações de imagens mostram o antes e depois em alguns pontos da cidade. Veja abaixo: Combinação de imagens mostra praça Marília de Dirceu, em Belo Horizonte, em outubro de 2017 e danificada depois das chuvas desta semana — Foto: Reprodução/Google; G1 Combinação de imagens mostra praça Marília de Dirceu, em Belo Horizonte, em outubro de 2017 e danificada depois das chuvas desta semana — Foto: Reprodução/Google; Reprodução/TV Globo Combinação de fotos mostra a Avenida Prudente de Morais, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, em imagem de outubro de 2018, e depois de ser destruída pelas chuvas desta semana — Foto: Reprodução/Google; Marcelo Lajes/TV Globo Combinação de imagens mostra o Repórter Danilo Girundi perto de cratera que se abriu na Avenida Tereza Cristina, na Região Oeste de Belo Horizonte, na quarta-feira, e a avenida em imagem de fevereiro de 2019 — Foto: Reprodução/Google; Reprodução/TV Globo Combinação de imagens mostra a Av. Engenheiro Carlos Goulart no Buritis, Região Oeste de Belo Horizonte, nesta quarta-feira (29) e em imagem de novembro de 2018 — Foto: Reprodução/Google; Raquel Freitas/G1