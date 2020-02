AO VIVO | Últimas notícias sobre o coronavírus

Mais sobre o coronavírus Coronavírus no Brasil, devo me preocupar? máscaras, sintomas e outras dúvidas

A Organização Mundial de Saúde (OMS) informou, nesta sexta-feira, que o contágio mundial do novocoronavírus (Covid-19)piorou e está em um “nível muito alto”. Os principais índices financeiros dos EUA sofreram fortes quedas pelo temor de que se espalhe e gere uma recessão economia mundial. Na Europa, as bolsas abriram no vermelho nesta sexta. Já o Brasil investiga ao menos 132 casos suspeitos, informou nesta quinta-feira o Ministério da Saúde nesta quinta-feira. De acordo com o Governo brasileiro, oito dos 132 pacientes com sintomas do novo coronavírus não viajaram, somente tiveram contato com outros casos suspeitos. O único caso de pessoa infectada no país ainda é o de um homem de 61 anos, morador de São Paulo, que esteve na Itália entre 9 e 21 de fevereiro e que foi internado apósapresentar sintomas da doença.

Veja os destaques da cobertura sobre o coronavírus nesta sexta:

OMS eleva para “muito alto” nível de contágio global.

México confirma seu primeiro caso.

Dólar sobe pelo 8° dia seguido e abre acima de 4,50 reais.

Wall Street tem sua pior semana desde a crise financeira de 2008 .

Disney Tóquio fecha as portas temporariamente .

Coreia do Sul registra 571 novos casos em 24 horas .

Brasil tem 132 casos suspeitos em investigação e um caso confirmado.

Acompanhe ao vivo as últimas notícias sobre o novo coronavírus: