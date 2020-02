AO VIVO | Últimas notícias sobre o coronavírus

Mais sobre o coronavírus Coronavírus no Brasil, devo me preocupar? máscaras, sintomas e outras dúvidas

O impacto donovocoronavírus (Covid-19)na Itália já transcende a crise da saúde pública e começa a espalhar a economia do país. O número de países que recomendam evitar viagens à Itália ―Irlanda, Croácia, Israel e Espanha para determinadas áreas― está crescendo e as reservas turísticas despencam. Hoteleiros de Veneza descrevem a situação como “à beira de um colapso”. No Brasil, a confirmação do primeiro caso de pessoa infectada na América Latina fez o Ibovespa despencar 7%. A pessoa infectada é um homem de 61 anos, morador de São Paulo, que esteve na Itália entre 9 e 21 de fevereiro e que foi internado apósapresentar sintomas da doença. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou ainda que o padrão observado na China dá pistas sobre a transmissibilidade e a letalidade do coronavírus.

Destaques da cobertura sobre o novo coronavírus nesta quinta:

Governo aposta no verão e em ação coordenada para frear propagação do coronavírus .

Brasil tem 1 caso confirmado e monitora 20 casos suspeitos do Brasil estão no Estado.

Máscaras, sintomas e outras dúvidas sobre a doença que chegou ao Brasil.

