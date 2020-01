Após adiamento, inauguração de estação brasileira na Antártica está prevista para esta quarta; veja fotos de estações de outros países

A inauguração da Estação Antártica Comandante Ferraz, prevista para terça-feira (14), foi adiada por conta do mau tempo. A Marinha do Brasil divulgou, em nota, que a inauguração deve acontecer nesta quarta-feira (15). O horário do evento ainda não foi confirmado.

O vice-presidente Hamilton Mourão viaja com destino ao continente gelado para participar da reinauguração como o principal representante do governo brasileiro. Acompanha a comitiva o ministro Marcos Pontes, da Ciência e Tecnologia, os chefes das pastas de Defesa e Infraestrutura, representantes da Marinha e outras autoridades. Enquanto a estação brasileira não é inaugurada, veja abaixo algumas imagens de bases construídas por outros países que estão presentes no continente. No total, 32 países têm direito de realizar pesquisas no continente gelado. Estação Antártica Comandante Ferraz conta com geradores eólicos e placas fotovoltaicas. — Foto: Divulgação Estúdio 41 A base neozelandesa denominada Scott está na Antártica há 63 anos. — Foto: Reprodução Twitter / AntarcticaNewZealand Já a base Amundsen-Scott, localizada no Polo Sul e mantida pelos Estados Unidos, aguenta temperaturas abaixo de – 100º C e é a maior instalada no interior da Antártica — Foto: Keith Vanderlinde/National Science Foundation As edificações da estação Concordia, mantida pela França e Itália, utilizam tecnologia desenvolvida pela Agência espacial europeia (ESA) que recicla a água utilizada nos banhos e nas pias — Foto: CNRS Photothèque/Aristidi Eric A estação japonesa Syowa implementada em 1957, na primeira expedição do país para a Antártica. 30 pessoas passam o ano nesta base estudando e mantendo a estrutura — Foto: Divulgação Governo do Japão / NiPR Base Halley VI, mantida pelo Reino Unido há 54 anos. O buraco na Camada de Ozônio foi identificado por cientistas nestas instalações — Foto: British Antarctic Survey A base inglesa “Princesa Elisabeth”, emprega um sistema sofisticado de gestão de energia, que aproveita ao máximo os ventos antárticos e os raios solares para gerar eletricidade, sem emitir gases-estufa devido ao uso de combustível fóssil — Foto: International Polar Foundation/René Robert Estação Neumayer III, mantida pela Alemanha — Foto: Jürgen Janneck, Alfred-Wegener-Institut A base Sanae IV, que pertence à África do Sul, lembra um píer. Construída sobre rochas, a base é o local ideal para estudos sismológicos — Foto: Divulgação/Dr Ross Hofmeyr A Espanha tem duas bases destinadas a pesquisas, na Antártica. A estação da foto está na ilha Decepção e se chama Gabriel de Castilha. — Foto: Armada Espanhola /Fotos Públicas Estação Davis, uma das 4 estações permanentes mantidas pela Austrália. — Foto: Divulgação Governo da Austrália / Vicki H Estação Glacial Unión, do Chile comporta até 8 pesquisadores nas áreas de microbiologia, glaciologia e meteorologia. — Foto: Divulgação Inach Estação Bellingshausen uma das dez estações russas no país. — Foto: Divulgação Russian Antartic Expedicion /A.Petrov Inauguração da nova base brasileira na Antártica precisou ser adiada por mau tempo

Leia Mais