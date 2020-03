Após agressão de fascistas, Gleisi recebe apoio das mulheres do PT. Assista

A deputada federal e presidente do PT Gleisi Hoffmann agradeceu o apoio que recebeu das Mulheres do PT. Ela disse: “agradeço a solidariedade, apoio e firmeza c/ q todas(os) receberam a notícia do enfrentamento às agressões de bolsonaristas! Não temos medo. Essa gente precisa saber q tem reação e medidas judiciais p/ responderem. Obrigada especial as mulheres do PT, sempre prontas p/ a luta!”

247– A deputada foi agredida verbalmente por bolsonaristas na saída de um hotel no Rio de Janeiro. Ela respondeu às agressões com veemêcia e comunicou que vai acionar a justiça. Veja o Twitter de Gleisi Hoffmann: Agradeço a solidariedade, apoio e firmeza c/ q todas(os) receberam a notícia do enfrentamento às agressões de bolsonaristas! Não temos medo. Essa gente precisa saber q tem reação e medidas judiciais p/ responderem. Obrigada especial as mulheres do PT, sempre prontas p/ a luta! pic.twitter.com/JRWkjqXTLy — Gleisi Hoffmann (@gleisi) March 1, 2020

