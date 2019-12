Após fala de Flávio, Kopenhagen diz que não faz auditoria fiscal

Kopenhagen divulgou nota oficial nesta sexta-feira (20/12/2019) contradizendo informações prestadas pelo senador Flávio Bolsonaro (sem partido-RJ) em sua defesa contra a investigação do Ministério Público do Rio que o liga a um esquema de lavagem de dinheiro.

Em vídeo publicado na quinta-feira (19/12/2019), Flávio questionou a acusação de que estaria usando a franquia da loja de chocolates da qual é sócio para ajudar a lavar cerca de R$ 1,6 milhão, que teria como origem o desvio de parte do salário de servidores comissionados de seu gabinete quando era deputado estadual pelo Rio de Janeiro.

“Se eu quisesse lavar dinheiro, ia abrir uma franquia? Com controle externo do franqueador?”, questionou ele, no vídeo.

Em resposta, a rede informou que “possui um amplo manual de normas e procedimentos operacionais, já que preza a padronização de toda a rede de franquias e a garantia de qualidade. Esses aspectos operacionais são auditados pelo grupo a fim de preservar os atributos do ponto de venda, mantendo a excelência dos processos, sem realizar nenhum tipo de auditoria fiscal com seus franqueados, que são pessoas jurídicas totalmente independentes da franqueadora”.

