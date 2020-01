Após fuga de 26 presos, PRF e Exército reforçam barreiras policiais em Rio Branco

A Polícia Rodoviária Federal do Acre e militares do 4° BIS do Exército Brasileiro vão reforçar as barreiras policiais nas rodovias federais na capital e do interior do Acre.

A medida foi tomada após a fuga em massa de 26 detentos do Complexo Penitenciário Francisco d’Oliveira Conde, em Rio Branco. A fuga ocorreu na madrugada desta segunda-feira (20). Os detentos, que cumprem pena em regime fechado, estavam no pavilhão L. Segundo o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), eles fizeram um buraco na parede da cela e, com lençóis, fizeram cordas para escapar pela muralha. Adalcimar Oliveira de Almeida foi recapturado ainda nesta manhã; 25 seguem foragidos. Ainda segundo o Iapen, todas as forças de segurança do estado foram acionadas e várias medidas operacionais estão sendo realizadas para captura dos foragidos. A fuga ocorreu depois de um fim de semana violento em Rio Branco. Sete homicídios foram registrados em Rio Branco na noite desse sábado (18). Seis deles em um bar na zona rural da cidade, no km 100 na estrada Transacreana, onde houve um chacina. Uma outra tentativa de homicídio também foi registrada no km 58 da Transacreana no mesmo. A vítima foi levada ao Pronto Socorro. O sétimo crime ocorreu no ramal Bom Jesus, no bairro Vila Acre, também na região do Segundo Distrito. Medidas tomadas após a fuga foram: O reforço das barreiras policiais na capital e municípios com o apoio da Polícia Rodoviária Federal e 4° BIS – Exército Brasileiro, nas barreiras em rodovias federais;

Acionamento da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Rondônia e do Amazonas para implantação de barreiras e fiscalização nas áreas de fronteira e rodovias federais.

Acionamento da Polícia Federal para apoio com equipes de inteligência para avaliação das circunstâncias de fuga, bem como o apoio de fiscalizações em aeroportos.

Acionamento do Centro Integrado Regional de Inteligência para apoio quanto à produção de conhecimento sobre o ocorrido.

Determinação para realização de revistas em todos os presídios do estado, com vistas a evitar novas fugas.

Acionamento dos corregedores da Polícia Militar e Polícia Penal para instaurar apuração imediata de eventuais responsabilidades pela fuga no aspecto administrativo, visto que a Polícia Civil irá atuar no aspecto penal.

E solicitação de apoio do Ministério Público e da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) para acompanhar as ações de investigação durante as ações que vão apurar eventuais responsabilidades pela fuga dos detentos. No AC, 25 presos continuam foragidos após fuga em massa — Foto: Divulgação/Iapen-AC Confira os nomes dos foragidos: Francisco Santos Braga Rogério Furtado dos Santos Ariclene Firmiano da Silva Dheyci de Angelo Lima e Lima Marcos da Costa Ferreira Aloísio Lucas Mesquita Diego Oliveira da Silva Adam Smith Oliveira da Silva Mirleson Nascimento da Silva Saymon Wallace Fonseca do Nascimento Valber de Aguiar Morais Anderson de Souza Alves Raimundo Nonato dos Santos Fonseca Vagner Tércio de Moura Jaciel Batista do Nascimento Wellington de Souza Lima Lucas Souza da Silva Adalcimar Oliveira de Almeida (recapturado) Joel Menezes de Queiroz Anderson Lima da Silva Velasquez Francisane Rocha Ribeiro Ronicley Ribeiro da Silva José Valdenes Viana da Silva Gerilto Caetano da Silva Sebastião Weverton Lima de França Francisco dos Santos Coimbra

