Após perder soldados na Síria, Turquia decide deixar refugiados entrarem livremente na Grécia

Autoridades policiais e de fronteira da Turquia estão permitindo a passagem de refugiados sírios para os países europeus que fazem fronteira com o país, principalmente para a Grécia, segundo informou um alto funcionário turco à agência Reuters nesta sexta-feira (28).

A Turquia decidiu não impedir os imigrantes sírios de chegar à Europa via terrestre ou marítima um dia depois dos ataques que mataram 33 soldados turcos na província síria de Idlib.

União Europeia vê risco de conflito internacional na Síria

As mortes aumentaram as tensões entre Ancara e Moscou. Foi o incidente mais sério no conflito entre forças turcas e sírias, e essas últimas são apoiadas pelos russos.

Foi a maior perda de soldados em um único dia desde o início da intervenção turca na Síria, em 2016. Enviados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) fizeram encontros de emergência a pedido da Turquia.

Mapa mostra localização de cidades onde há concentração de refugiados sírios que tentam atravessar da Turquia para a Europa — Foto: G1

Além disso, os presidentes da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, e da Rússia, Vladimir Putin, conversaram por telefone nesta sexta (28).

Turquia abriga 3,5 milhões de refugiados sírios

A Turquia abriga cerca 3,5 milhões refugiados sírios. Há tempos o presidente Erdogan ameaça “abrir os portões” para que parte deles consigam ir para a Europa, a não ser que os turcos recebam mais apoio.

Grupo de imigrantes na Turquia aguarda para passar para a Grécia, em 28 de fevereiro de 2020 — Foto: Huseyin Aldemir/Reuters

Levas de imigrantes começaram a se deslocar para a fronteira da Turquia com a Grécia. Eles buscam entrar na Europa, depois que a Turquia afirmou não ser mais capaz de segurar os refugiados.

Os refugiados, enquanto isso, se dirigem à fronteira com a Grécia. Eles tomaram miniônibus e taxis de Istambul. Dúzias aguardavam no lado turco da fronteira em Pazarkule. Há dúzias em uma região fronteiriça que não pertence a nenhum dos países.

Outros refugiados se dirigiram ao litoral da Turquia para tentar chegar às ilhas gregas, que ficam próximas.

Nesta sexta-feira (28) foram vistos barcos de borracha navegando em direção à ilha de Lesbos, aparentemente vindos de Ayvacik, na Turquia.

Um agente da polícia grega afirmou que os refugiados, do lado turco, gritam “abram as fronteiras”. A patrulha da Grécia foi empregada para tentar impedir a passagem.

Eles chegaram a usar bombas de gás para que os refugiados recuassem na região de Kastinies. O policial falou sob condição de anonimato, porque eles não têm autorização para falar com a imprensa.

O movimento de refugiados vai aumentar, disse um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Turquia, Hami Aksoy, se a situação em Idlib, na Síria, piorar (veja mais abaixo).

“Algumas pessoas que buscam asilo no nosso país, preocupadas com os acontecimentos, começaram a se deslocar em direção à fronteira oeste. Se a situação piorar, esse risco vai continuar a aumentar”, ele afirmou.

No entanto, disse que “não há mudança” na política de imigração turca.

Bulgária também se prepara

A Bulgária está reforçando a sua segurança na fronteira com a Turquia para impedir um fluxo de imigrantes.

O primeiro-ministro Boyko Borissov afirmou que vai empregar “unidades do exército, guarda nacional e policiais” na região. Ele afirmou que há uma ameaça real de uma nova onda de imigrantes vindos da Turquia.

A crise na fronteira da Turquia com a União Europeia decorre de uma campanha militar do governo sírio, apoiado pela Rússia, para retomar a província de Idlib, na Síria.

Esse é o último reduto de rebeldes sírios, contrários ao regime de Bashar Al-Assad. A ofensiva, iniciada em 1º de dezembro, desencadeou a maior onda de deslocamento na guerra de nove anos na Síria, e em decorrência dela, quase 950 mil pessoas fugiram para áreas próximas à Turquia.

Ancara fez um acordo em 2016 com a União Europeia no qual concordou em intensificar os esforços para interromper o fluxo de refugiados.