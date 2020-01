Após problemas com a água, Cedae vai fazer obra de proteção em Guandu

RIO – ACedaeanunciou que vai fazer obras de proteção da captação daEstação de Tratamento de Água do Guandu (ETA Guandu), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A medida foi anunciada 25 dias após as primeiras queixas de moradores do Rio de Janeiro e de seis cidades da Baixada Fluminense sobre a água que chega as suas casas com cheiro, sabor e odor diferentes do habitual. Na conta oficial da estatal no Twitter, um comunicado informa ainda que o investimento será em cerca de R$ 90 milhões e as obras devem ser feitas em até 720 dias após a contratação da empresa.

“A atual gestão identificou a necessidade urgente da obra, não executada em gestões anteriores, para garantir a segurança operacional da captação da ETA Guandu e do Novo Guandu, em fase de projeto executivo. Avaliação realizada pelo corpo técnico da Companhia constatou que, caso a medida não seja adotada, a implantação do projeto Novo Guandu ficará comprometida, uma vez que a nova estação utilizará o mesmo ponto de captação”, diz a nota da companhia estadual na rede social.

Cedae utilizou as redes sociais para informar que vai realizar obras de proteção na ETA Guandu Foto: Reprodução/Twitter

Nesta terça-feira, durante evento de lançamento do programa Segurana Presente, o governador Wilson Witzel comentou sobre as obras feitas na Cedae

— A Cedade é uma herança maldita. Nós sabíamos que a companhia precisa de muitos investimentos. O ano de 2019 foi para avaliar os projetos que precisam ser investidos, e este ano é para executar. Já determinei investimento para modernização das estações. E a Cedae precisa ser recuperada. O último governador do Rio de Janeiro que fez obras na Cedae foi Leonel Brizola, em 1982. — afirmou Witzel.

O governador espera o leilão da Cedae para concluir todas as melhorias.

— Precisamos fazer a universilização do saneamento, que precisa de R$ 30 bihões, que só o leilão no final do ano poderá trazer esses recursos. Além disso, vamos fazer a transposição dos rios que hoje estão com um acúmulo inaceitável de esgoto. Ninguém conserta 40 anos de abandono em quatro dias. Vai levar um tempo. O importante é que medidas estão sendo tomadas — argumentou o governador.

Carvão ativado há seis dias

Desde a última quinta-feira, dia 23, a Cedae está pulverizando a água com carvão ativado visando a eliminar de vez o cheiro e o gosto na água causados pela presença da substância identificada como geosmina, que, há mais de tres semanas, vem causando impacto na vida dos moradores da Região Metropolitana do Rio.

O carvão ativado tem propriedades que o tornam capaz de reter tanto a geosmina quanto alguns outros compostos orgânicos que possam estar presentes na água do Guandu. Mas só os testes comprovarão a potabilidade desta água. Enquanto isso, os consumidores aguardam até que o uso do material comece a fazer efeito no líquido que sai de suas torneiras.

Em vistoriaem Guandu, em Seropédica, na sexta-feira, químicos do Conselho Regional de Química (CRQ) constataram que aCedaeainda não sabe qual a quantidade necessária de carvão ativado para neutralizar a presença dageosminana água. Segundo o presidente do CRQ,Rafael Almada, os químicos da entidade flagraram os funcionários da Cedae ainda na fase de testes do produto. O resultado do primeiro teste com a água, após o uso do carvão ativado, sairá neste sábado.

— A Cedae ainda está tentando descobrir a dosagem correta do carvão ativado. A gente precisa que a Cedae garanta para gente quando essa água tratada na Estação de Tratamento de Água já está saindo sem a geosmina. Por isso pedimos o resultados dessas análises. Se a gente perceber que os índices de geosmina estão caindo ou se ela desapareceu de vez, já será uma melhoria da crise que estamos vivenciando — disse Almada.