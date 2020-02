Após quimioterapia, Covas segue com câncer e fará imunoterapia

A equipe médica que trata Bruno Covas (PSDB) optou pela imunoterapia como tratamento para combater câncer nos linfonodos do prefeito de São Paulo. A imunoterapia consiste em incentivar o sistema imunológico do paciente a combater a doença, conforme explicou nesta quinta-feira o infectologista do hospital Sírio Libanês, David Uip. Linfonodos são glândulas que auxiliam o sistema imunológico.

Covas começou ontem (26) o tratamento de imunoterapia. O prefeito já concluiu 8 sessões da quimioterapia iniciada em outubro. No ano passado, ele teve diagnóstico de câncer na cárdia (órgão de transição entre o esôfago inferior e o estômago) com metástase no fígado.

Segundo o oncologista Túlio Pfiffer, o exame de biópsia mostrou que ainda há células cancerígenas nos linfonodos.

“A quimioterapia foi totalmente concluída e trouxe o benefício máximo de ter uma resposta radiológica muito boa do tumor no fígado, e uma resposta não tão boa quanto a gente gostaria com relação aos linfonodos. Repetimos a biópsia nos linfonodos e estão mantidos os mesmos tipos de células [tumorais] com os mesmos tipos de marcadores, e a gente entendeu que o melhor tratamento neste momento é a imunoterapia.”

Covas concluiu as 8 sessões da quimioterapia iniciada em outubro — Foto: Renato S. Cerqueira/Futura Press/Estadão Conteúdo

Segundo os médicos, a cirurgia não foi uma opção para este momento, mas não está descartada. A escolha da tratativa depende da eficácia dela e da tolerância do paciente, disseram os especialistas.

Os médicos explicaram que não há restrições para que o prefeito frequente reuniões durante a imunoterapia, que consiste em infusões de 30 minutos em sessões que duram de quatro a cinco horas a cada 21 dias, e que têm previsão de durar seis meses, a depender da tolerância do paciente.

Segundo o médico Arthur Katz, não são comuns efeitos colaterais a esse tipo de tratamento, ao contrário do que acontece na quimioterapia. Covas é pré-candidato à reeleição.

A equipe médica também disse que não é possível fazer prognósticos para o futuro e que é preciso aguardar a evolução do tratamento para eventual adoção de novas estratégias para combater o câncer.

Coronavírus em SP

O médico David Uip, que é coordenador do centro de contingência do coronavírus em São Paulo, também falou sobre os riscos de contágio da doença no Estado. Para Uip, há muito alarde sobre as chances de contaminação e transmissão do vírus no Brasil.

“Eu não entendo o pânico criado em relação a essa doença. A taxa de letalidade dela na China é de 3%, e aqui no Brasil é de cerca de 1%. Ocorre que a China tem uma área territorial do tamanho do Brasil, mas com 1,3 bilhão de habitantes. Aqui temos 210 milhões. Então não há razão para pânico”, disse Uip.

O infectologista explicou que o coronavírus não é um patógeno novo, mas sim uma mutação de um vírus já conhecido. “Ele não é novo, é uma mutação. O vírus já era conhecido há muito tempo e é responsável por por cerca de 3% das infecções de pulmão em adultos no mundo.”