Após receber elogios, Jorge Seif dá ‘beijo hétero’ em Bolsonaro

Em live no Facebook nesta 5ª feira (20.fev.2020), o presidente Jair Bolsonaro fez vários elogios ao trabalho do secretário de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura, Jorge Seif.

Segundo o presidente, tem “muita gente brigando” para o ocupar o cargo de Seif. “No fim das contas, eu peguei 1 cara que nao brigou”, afirmou. Bolsonaro disse ainda que se soubesse da competência do secretário não teria acabado com o Ministério da Pesca e Aquicultura.

“Não vou dizer que estou arrependido não, mas se eu soubesse da competência do Jorge Seif eu não teria acabado com o Ministério da Pesca”, disse.

Em determinado momento da live, o presidente questionou Seif sobre a produtividade da secretaria em 2019 em relação a 2018. Ele respondeu: “O que o senhor acha que na gestão de Bolsonaro ia acontecer?”.

“Tá bom de ter estabilidade na Secretaria, quiçá 1 ministério. Você tem futuro, ein, moleque”, respondeu Bolsonaro.

Em seguida, Jorge Seif disse que ia dar “1 beijo hétero” no presidente, que hesitou. “Não, não, não”, disse Bolsonaro enquanto o secretário o beijava no rosto. “Fiquei arrepiado aqui”, continuou.

“Não fica arrepiado não, ein”, disse o secretário.

