Após temporal, família fica ilhada em shopping no Rio e é ‘resgatada’ por Papai Noel taxista

“Foi um milagre de Natal. No meio do dilúvio, fomos resgatadas pelo Papai Noel”, riu a estudante Beatriz Freire Ferreira ao contar a história aoG1.

Todo de vermelho, gorro, barbas e cabelos brancos, o motorista surpreendeu toda a família. O nome dele continua sendo uma incógnita. Em meio à surpresa, a identidade do “bom velhinho” acabou ficando em segundo plano.

“Perguntamos como é ser o Papai Noel, qual a reação das crianças quando entram no táxi e sugerimos que, quando passe a chuva, ele ande com o vidro baixo para as pessoas verem”, acrescentou Beatriz.

Do taxista natalino, só descobriram que é um vizinho de bairro e que não faz ponto fixo na região.

A foto, no entanto, foi parar nas redes sociais e viralizou. “As pessoas estão abismadas e rindo”, diverte-se a estudante.

O espanto foi tão grande que, até quem estava do lado de fora do carro, não se conteve. Para se proteger da chuva, as três se acotovelavam com outros clientes do shopping, embaixo da marquise.

Quando viu um táxi livre, a irmã de Beatriz, Vitória, saiu em disparada.

“A gente estava desabrigada, cheia de sacola de compra de natal, e nos abrigamos debaixo de uma marquise. Então passou um táxi livre, minha irmã saiu correndo para fazer sinal, abriu a porta e deu um grito. Quem estava debaixo da marquise também começou a gritar: ‘Papai Noel, Papai Noel’.”