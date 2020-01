Área com alerta de desmatamento na Amazônia sobe 85% em 2019 ante 2018, segundo o Inpe

Divulgados publicamente pela plataforma Terra Brasilis, os dados mostram que, de janeiro a dezembro do ano passado, a área com alertas chegou a9.165,6 km². Já em 2018, o número foi de4.946,37 km².

Os alertas diários são emitidos pelo Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real (Deter) e servem para embasar ações de fiscalização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Já os dados oficiais são do Programa de Monitoramento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite (Prodes). Essas informações foram divulgadas em novembro de 2019 e apontaram que a área desmatada na Amazônia Legal foi de 9.762 km² entre agosto de 2018 e julho de 2019.

Os dados de 2019 são os mais elevados dos últimos cinco anos:

Área correspondente aos alertas de desmatamento do Deter/Inpe em 2019 — Foto: G1/G1

Os meses de maio, julho, agosto, setembro e novembro de 2019 tiveram as maiores taxas de desmate desde 2015.

Desmatamento nos principais estados

Pará, Mato Grosso, Amazonas e Rondônia são os estados da Amazônia Legal que mais tiveram registros de alertas de desmatamento em 2019, conforme a área identificada pelo Deter:

Aumento da área com alertas por estado Estado 2018 2019 Elevação Pará 1.684,69 km² 3.716,15 km² 120,58% Mato Grosso 1.092,89 km² 1.919,55 km² 75,64% Amazonas 835,24 km² 1.354,06 km² 62,18% Rondônia 815,56 km² 1.342,38 km² 64,59%

OG1entrou em contato com o Ministério do Meio Ambiente para comentar os dados do Deter, mas ainda não obteve resposta.

