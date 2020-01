Artistas fazem piadas sobre Regina Duarte na Secretaria de Cultura

O anúncio de que Regina Duarte pode assumir a Secretaria Especial de Cultura do governo federal fez brotar nas redes dezenas de memes envolvendo a atriz. Mas não foram só os anônimos que brincaram com o convite. Muitos artistas também se manifestaram de maneira cômica.

Gregório Duvivier, um dos fundadores do Porta dos Fundos, questionou no Twitter: “Se a Regina Duarte aceitar, quem ela vai nomear pro ponto eletrônico?”.

Já o ator e diretor Enrique Diaz postou no Instagram um vídeo de uma cena da novela “Por amor”, em que Regina Duarte que vive a Helena aparece dialogando com a filha Eduarda ( Gabriela Duarte). Na cena, uma montagem com o rosto do presidente Jair Bolsonaro é inserida. E, Eduarda dispara: “Que cilada é essa que você arrumou?”. A postagem foi curtida e comentada pelas atrizes Maria Ribeiro e Mariana Nunes.

Já o diretor do filme “Bacurau”, Kleber Mendonça Filho, postou uma matéria com a legenda em inglês: Chaos Reigns, que em livre tradução significa “o caos reina”.

Outro que também usou o Instagram para fazer piada sobre a notícia foi o ator José de Abreu. Ele escreveu: “Breaking Faking News: Regina Duarte exige a recriação do Ministério da Cultura para participar do governo. ‘Sempre fui a protagonista, não será agora que vou ser a secretária. Quase não tem fala!’ Na verdade o salário de Ministro é 36 mil e de Secretário 15 mil”.