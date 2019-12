As imagens que marcaram a festa da democracia no campo Dr. Sócrates, em Guararema

O time de Lula e Chico venceu a pelada contra a equipe do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), neste domingo, por 2 a 1. Lula e Chico marcaram – Nilto Tatto descontou para o MST.

Juca Kfouri foi o árbitro da partida, que serviu como celebração de fim de ano com a presença de quase seis mil pessoas no campo Dr. Sócrates, homenagem ao ídolo da Democracia Corinthiana.

O campo é onde funciona desde 2005 a Escola Nacional Florestan Fernandes (ENFF), em Guararema (SP), maior centro de formação política do MST, que recebe milhares de militantes do Brasil e do mundo a cada ano.

Confira nas imagens de Ágatha Azevedo e Filipe Peres: