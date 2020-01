O ‘casamento’ de Regina Duarte com Jair Bolsonaro, no Palácio do Planalto, contou com a presença de várias testemunhas: Augusto Heleno, Sergio Moro, Fabio Wajngarten, Marcelo Álvaro Antônio e Luiz Ramos.

A ‘cerimônia’ foi conduzida pela pastora Jane Silva, que virou braço-direito da atriz e nova secretária especial da Cultura.