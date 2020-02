Asfalto cede durante forte chuva e via é bloqueada em Fortaleza; vídeo

Uma cratera que se abriu na Avenida Raul Barbosa, embaixo do viaduto da Via Expressa, e fez com que a via fosse interditada. Fortaleza tem ainda várias ruas alagadas, veículos parcialmente submersos com a forte chuva que ocorre desde a madrugada desta sexta-feira (31).

Chuva forte danifica estrutura sob viaduto em Fortaleza e via é interditada — Foto: José Leomar/SVM

Conforme orientação da Autarquia Municipal de Trânsito, o motorista que seguir do Bairro Aldeota para o aeroporto de Fortaleza ou que partiu da área da Arena Castelão pode desviar por dentro do Bairro São João do Tauape.

O canteiro central sob o viaduto cedeu. A água jorra de ruas do Bairro São João do Tauape por uma encosta, formando uma cachoeira.

Via de Fortaleza é bloqueada por risco de desabamento de viaduto — Foto: José Leomar/SVM

No Aeroporto de Fortaleza, a água da chuva alagou os dois pisos do terminal. No fim de semana parte do telhado foi arrancado com uma forte ventania. Segundo a Fraport, empresa responsável pela administração do equipamento, “os consertos necessários estão sendo realizados”. Contudo, o trabalho não foi totalmente concluído.

“Por causa disso, estamos tendo algumas infiltrações no Terminal devido à forte chuva. Esclarecemos que todas as medidas pertinentes estão sendo tomadas e pedimos sinceras desculpas aos nossos passageiros e usuários”, informou a empresa, em nota.

O transtorno, contudo, não afetou os voos. “As operações do aeroporto estão acontecendo normalmente, sem restrições para pousos e decolagens”, informou a Fraport. As companhias aéreas Gol, Latam e Azul também afirmaram que nenhum voo deles registrou atraso. No caso da segunda, houve uma demora no voo Belém-Fortaleza, mas “por questões meteorológicas em Altamira (PA)”.

Previsão para os próximos dias

Conforme a Funceme, o fim de semana deve ser de mais chuva em todas as regiões do estado:

1º de fevereiro (sábado): céu nublado com possibilidade de chuvas em todo o Ceará;

2 de fevereiro (domingo): predomínio de tempo nublado com eventos de chuvas o litoral cearense. Nas demais regiões, a previsão é céu nublado e chuva;

Para a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), a previsão é de chuva, de intensidade moderada a forte, para esta sexta:

1º e 2 de fevereiro (sábado): predomínio de nebulosidade variável com eventos de chuva.