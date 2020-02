Assassino de irmão de Maninho saltou de carro e atirou com fuzil, revela testemunha

por volta das 4h30 desta terça-feira e se aproximou da vítima — que era irmão do bicheiro Waldomir Paes Garcia, o. Em seguida, deu mais de 20 tiros de fuzil, à curta distância. Atingido na cabeça e no peito, Bid caiu dentro da van de onde havia saltado — ele voltava do Sambódromo. Esse foi o relato de uma testemunha ouvida pelo EXTRA.

De acordo com essa testemunha, o carro ocupado pelos assassinos estava estacionado na rua, no sentido oposto ao que trafegava a van. Outra testemunha revelou que, além do atirador, haveria pelo menos mais três homens, também encapuzados, no veículo:

Bidi, em foto de rede social Foto: Reprodução

— Eles (assassinos) já estavam com o carro rodando por aqui. Os caras estavam encapuzados. O Bidi morreu segurando o dinheiro com que ia pagar o motorista da van que trouxe ele do Sambódromo. Ele caiu dentro da van com os pés para fora do carro.

Informações ainda não confirmadas pela polícia indicam que Bid — que já foi investigado por envolvimento com a contravenção — estaria com seguranças, que não teriam tido tempo de reagir. Após o crime, os bandidos fugiram.

Marcas tiros em carro e em portão

Na Avenida Jornalista Henrique Cordeiro, ainda há sinais da execução do irmão do bicheiro Maninho. Há marcas de tiros em um Volkswagen Up e na fachada de um portão. Segundo testemunhas, Bidi foi interceptado quando se preparava para entrar no condomínio Barra One. O local é o mesmo que abrigou o antigo prédio Palace 2, que desabou em fevereiro de 1998.

— Foram muitos tiros seguidos. Chegamos a pensar que os disparos eram dentro do condomínio. Minha mulher chegou a se abaixar dentro do apartamento. Corri para a janela e ainda vi gente entrando às pressas para o hall do condomínio — disse um morador.

A Jornalista Henrique Cordeiro é uma via residencial e sem saída, que reúne, em sua maioria, condomínios de classe média. A mesma via dá para os fundos do comitê olímpico e de um condomínio de consultórios médicos.

Briga por espólio de Maninho

Bid já esteve envolvido numa briga familiar que disputa o espólio de Maninho. Em janeiro de 2008, ele procurou a Polícia Civil para relatar que sua sobrinha, Shanna Harrouche Garcia — filha de Maninho —, havia invadido sua fazenda, localizada na Estrada Rio-Friburgo. O imóvel também era de Maninho e faz parte do espólio do bicheiro.

De acordo com o relato de Bid à época, Shanna esteve na fazenda com um “capataz”, além de outros homens armados, e retirou vários gados do local. Ainda segundo Bid, Shanna determinou que o “capataz” expulsasse todos os empregados da fazenda, e deixou homens armados na propriedade. Ela também trocou os cadeados do imóvel.

Filha de Maninho baleada

Em 8 de novembro do ano passado, Shanna, de 34 anos, foi baleada num shopping no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. Na ocasião, ela foi atingida por dois disparos, mas teve lesões graves. Logo após o crime, Shanna acusou o ex-cunhado, Bernardo Bello.