Assessora de Wilson Santiago foi flagrada recebendo propina de empresário na Paraíba

RIO – Durante asinvestigaçõesque prepararam a operação Pés de Barro da Polícia Federal (PF), que apura suspeitas desuperfaturamentoem obras no interior da Paraíba, osinvestigadoresflagraram Evani Ramalho, secretária parlamentar do deputado federal Wilson Santiago (PTB-PB), recebendo duas remessas deR$ 50 mildo empresário George Barbosa.

Em setembro do ano passado, ele procurou a PF e fez um acordo de delação premiada, já homologado no Supremo Tribunal Federal (STF). Depois, passou a gravar as entregas de propina para a assessora de Santiago. As imagens foram divulgadas ontem pelo “Fantástico” da TV Globo. Ele ainda foi denunciado porcorrupçãopela Procuradoria-Geral da República (PGR).

A PF acompanhou as entregas de dinheiro e Barbosa gravou em áudio o momento em que repassou os valores que estavam em uma sacola. Na ocasião, Evani chegou a reclamar.

— Tu tem que arrumar um envelope para botar isso. É um perigo porque dá para ver — disse Evani, na gravação.

A defesa de Evani disse que ela está à disposição das autoridades “para provar sua inocência e elucidar os fatos investigados”.

Em dezembro, Santiago foi afastado do mandato pelo ministro Celso de Mello do STF. O foco das apurações são as obras da “Adutora Capivara”contratadas por R$ 24,8 milhões e que já deveriam ter sido finalizadas. Segundo Barbosa, a propina paga chega a R$ 1,3 milhão.