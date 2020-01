Ataque aéreo atinge milícia iraquiana em Bagdá e mata seis pessoas, diz agência

Estados Unidos estão enviando quase 3 mil soldados adicionais para o Oriente Médio, como medida de precaução após ameaças às forças americanas na região, de acordo com anúncio do Pentágono nesta sexta-feira (3). Os militares são da unidade da 82ª Divisão Aerotransportada (Carolina do Norte).

A recente morte do general Qassem Soleimani, um dos homens mais poderosos do Irã, aumentou a tensão entre os governos iraniano e norte-americano. O líder da Força Al Quds, unidade especial da Guarda Revolucionária, foi atingido na quinta-feira (2) em um bombardeio ordenado por Donald Trump, em Bagdá, no Iraque.

Enquanto líderes iranianos falam em “vingança”, a embaixada dos Estados Unidos em Bagdá pede aos cidadãos norte-americanos que estão no Iraque que deixem o país o mais rápido possível, por via aérea ou terrestre.

Desde o fim de outubro, militares e diplomatas americanos foram alvo de ataques, e em dezembro passado, um funcionário dos EUA morreu em um bombardeio com foguetes.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na tarde desta sexta-feira (3) que morte do general iraniano Qassem Soleimani foi ação necessária para “conter o terror”, e que a intenção do país norte-americano não é a de começar uma nova guerra no Oriente Médio.

Trump diz que objetivo do ataque a general do Irã foi parar guerra