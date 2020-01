Ataque do Irã a bases dos EUA: reação dos mercados e bolsas

ataque iraniano contra bases norte-americanas no Iraque.

Às 7h41 (horário de Brasília), o índice de ações europeias FTSEEurofirst 300 caía 0,2%, a 1.629 pontos, enquanto o índice pan-europeu STOXX 600 perdia 0,24%, a 417 pontos, segundo a Reuters.

Já os preços do petróleo tinham queda após subir no mercado futuro nas primeiras horas após o ataque iraniano. Por volta das 10h35, o barril do Brent, principal referência internacional, caía 1,42%, negociado a US$ 67,65. Já o barril do petróleo dos EUA tinha queda de 1,42%, a US$ 61,81 por barril. Na noite da véspera, chegou a subir mais de 4%.

O ataque iraniano agora levanta a questão de possível retaliação dos EUA, com uma declaração do presidente norte-americano, Donald Trump, esperada mais tarde nesta quarta-feira.

Para analistas, os mercados foram capazes de absorver relativamente bem os impactos do ato desde a madrugada, interpretando que a ação do Irã foi mais uma resposta a sua própria população e que não representa uma escala que pode resultar de fato em guerra.

Relatórios de fontes americanas e iraquianas apontam que não há vítimas dos ataques iranianos, assim como Trump afirmou em sua conta no Twitter que “está tudo bem”, o que acalmou um pouco os investidores.

Resumo dos acontecimentos:

mais de 12 mísseis foram lançados pelo Irã contra duas bases no Iraque que abrigam forças americanas e iraquianas

o Pentágono confirmou o ataque, o Irã assumiu a responsabilidade e ameaçou realizar ataques dentro dos Estados Unidos se os americanos revidarem a ofensiva

a ação é vingança pelo assassinato do general iraniano Qassem Soleimani

houve relatos iniciais de vítimas iraquianas, que não foram confirmados

Trump não falou publicamente, mas reagiu no Twitter com um post em que afirma que “está tudo bem”

“A preocupação geopolítica tem diminuído o otimismo em relação às negociações comerciais EUA-China, com um acordo que deve ser assinado na próxima semana”, destaca a equipe da XP Investimentos.

Veja abaixo a variação das principais bolsas da Europa nesta manhã:

Em LONDRES, o índice Financial Times recuava 0,15%, a 7.562 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caía 0,35%, a 13.180 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdia 0,27%, a 5.996 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib tinha desvalorização de 0,19%, a 23.679 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrava baixa de 0,15%, a 9.565 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizava-se 0,61%, a 5.197 pontos.