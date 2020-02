Atleta do nado sincronizado vem como sereia em aquário gigante na comissão de frente da Viradouro

O tripé da comissão de frente da Unidos do Viradouro traz um aquário gigante, com 7 mil litros de água, onde a atleta do nado sincronizado Anna Giulia se apresenta como sereia.

Ela é a única atleta negra da equipe de nado sincronizado da seleção brasileira. “Sem palavras. Foi muito bom. Me diverti a cada momento”, garantiu Anna, que estava terminou de frio no fim do desfile da vermelho e branco de Niterói.

Segundo a atleta, a experiência foi bem diferente do que ela está acostumada. “É bem diferente, no início foi bem difícil me adaptar ao aquário, mas no final deu tudo certo”, afirmou.

Em função da crise da água, a água utilizada no carro da comissão de frente da escola foi água mineral.

“Para achar essa água cristalina a gente passou por alguns testes porque ela ficava turva, a cauda saía tinta, a pedra saía tinta, então a gente passou por alguns testes. Tentamos a outra água, a água da Cedae, mas não deu”, explicou o coreógrafo Alex Neoral.

A Unidos do Viradouro levou para a Sapucaí o empoderamento feminino através das ganhadeiras de Itapoã, grupo de cantigas folclóricas criadas por lavadeiras escravas do século XIX.

“Uma Viradouro que vem purificar a alma, contando a história de bravura dessas mulheres, que retratam a ancestralidade de grande parte que lutaram para construir o Brasil: são as ganhadeiras (…) É uma grande homenagem a essas descendentes de escravas que estão na lagoa de Itapuã e cantam músicas belíssimas”, afirmou o carnavalesco Marcus Ferreira.

Sete escolas de samba abriram os desfiles do Grupo Especial do carnaval do Rio neste ano. A festa está começou às 21h30, com a Estácio de Sá, seguida de Viradouro, Mangueira, Tuiuti, Grande Rio, União da Ilha e Portela.

Na segunda (24) vão passar pela Marquês de Sapucaí São Clemente, Vila Isabel, Salgueiro, Unidos da Tijuca, Mocidade e Beija-Flor encerram os desfiles.

