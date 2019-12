Aumento da PM, Polícia Civil e Bombeiros do DF é adiado para fevereiro, diz Bolsonaro

Um reajuste imediato de 8% chegou a ser anunciado pelo governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), na terça-feira (24), após um encontro com Bolsonaro no Palácio da Alvorada (veja mais abaixo). Segundo Bolsonaro, a ideia de uma medida provisória foi abandonada.

“Olha só, eu pretendia fazer por MP, mas eu estaria podendo ser responsabilizado pela LRF. Teria que dar 1,5% agora, mas se eu der 1,5% para eles, vão falar que é um acinte. Mas ajudaria a gente a destravar para o ano que vem”, declarou Bolsonaro.

OG1solicitou um posicionamento do governador Ibaneis sobre as declarações do presidente, no entanto, até a última atualização desta reportagem o Palácio do Buriti não havia respondido.

Ainda segundo Bolsonaro, a “última ideia colocada na mesa” é o envio de um Projeto de Lei do Congresso Nacional (PLN), no início de fevereiro, para conceder o aumento com possibilidade de pagamento dos retroativos.

Para alterar o Orçamento, o PLN tem que ser aprovado em uma sessão conjunta do Congresso Nacional. Esse tipo de sessão, que reúne deputados e senadores no mesmo plenário, tem de ser convocada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP).

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira, recebeu a missão de ligar para o governador Ibaneis e conversar sobre as mudanças.

“Mas não tem impacto negativo, não é má vontade”, disse o presidente.

A mudança foi anunciada enquanto Bolsonaro conversava com apoiadores na porta do Palácio da Alvorada. A um cabo da PM que estava no local, ele disse que a ideia de transferir o Fundo Constitucional para o DF segue inalterada.

“O dinheiro é de vocês, não é nosso. Estamos passando o fundo para vocês, não quero mais saber desse fundo do DF aqui. Deixa que o governador decide lá”, afirmou.

O Fundo Constitucional é um repasse mensal feito pela União ao DF para pagar os salários da segurança pública e complementar investimentos em educação e saúde. O governo distrital atua apenas na execução dos pagamentos, mas todas essas operações entram no Orçamento Geral da União.

Nesta sexta, Bolsonaro confirmou que enviará uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) ao Congresso para alterar esse sistema. A ideia é que o Fundo Constitucional passe a integrar o Orçamento do DF, e que a gestão fique a cargo do governador local.

“Espero que a Camara aprove a PEC do Fundo, e vão ser felizes aí. Vocês vão brigar com o governador, não é comigo mais não”, declarou Bolsonaro.

Encontro na véspera de Natal

Presidente Jair Bolsonaro recebe o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, no Palácio da Alvorada. — Foto: Twitter/Reprodução

Na terça-feira (24), o governador Ibaneis se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro, no Palácio da Alvorada e disse que o reajuste estava garantido. “Foi uma construção feita a várias mãos, com o apoio do presidente Bolsonaro”, disse.

Fotos do encontro foram publicadas no Twitter (veja acima). Conforme Ibaneis, o presidente Bolsonaro se comprometeu em editar uma Medida Provisória (MP) que permitiria ao Distrito Federal que fizesse a gestão do Fundo Constitucional.

Conforme Ibaneis, pelo acordo, 60% dos recursos ficariam com a Segurança Pública e os outros 40% serão divididos entre Saúde e Educação. Conforme o governador, o GDF passaria a ter o poder de gerir o fundo, inclusive no que diz respeito a contratação, concursos públicos e concessão de reajustes.

Na ocasião, o Palácio do Planalto anunciou que tinham sido assinadas:

Uma proposta de Emenda à Constituição (PEC) de transferência do Fundo Constitucional do Distrito Federal, gerido pela União, para gestão do GDF

Uma Medida Provisória (MP) de regulamentação do Fundo e de autonomia administrativa do GDF

“Com isso, o governo do Distrito Federal passa a ter autonomia para gestão das Forças de Segurança Pública e dos recursos destinados pelo Fundo”, informou o Planalto, no dia 24 de dezembro.