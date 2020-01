Autor de ataque ao Porta dos Fundos já foi defendido por líder black bloc – RENOVA Mídia

A polícia militar do Rio identificou um dos suspeitos, Eduardo Fauzi, que, atualmente, é considerado foragido.

A produtora foi atacada com coquetéis molotov na madrugada do dia 24 de dezembro, véspera de Natal.

Nele, a militante de esquerda Elisa Quadros , a “Sininho” do grupo Black Blocs no Rio de Janeiro, anuncia greve de fome de dois colegas e, juntos, pediam a soltura de Eduardo Fauzi .

Um vídeo gravado em meio aos protestos de 2013, no centro do Rio de Janeiro , voltou a circular na internet nos últimos dias.

ARENOVA Mídianão se responsabiliza pelo conteúdo, opiniões e comentários dos visitantes do site.NÃOpublique ofensas, discordarnão é ofender. Caso encontre algum material com ofensas,denuncie. Lembre-se que ao comentar em nosso portal você concorda com estes Termos de Uso.