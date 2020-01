Avião que caiu no Irã chegou a subir 2,4 mil metros; chance de erro da tripulação é mínima, diz companhia aérea

Em nota, o vice-diretor, Ihor Sosnovsky, disse ainda que a probabilidade de que um erro da tripulação tenha causado o acidente é “mínima”.

Irã se nega a compartilhar informações das caixas pretas de avião que caiu

“O aeroporto de Teerã não é nada simples. Portanto, há vários anos a UIA utiliza esse aeroporto para realizar treinamento em aeronaves Boeing 737, com o objetivo de avaliar a proficiência e a capacidade dos pilotos de atuar em casos de emergência.Segundo nossos registros, a aeronave subiu até 2.400 metros. Dada a experiência da tripulação, a probabilidade de erro é mínima. Nem sequer consideramos essa chance”, diz o comunicado.

Parentes dos membros da tripulação choram em memorial montado no aeroporto de Kiev, na Ucrânia, nesta quarta-feira (8). — Foto: Valentyn Ogirenko/Reuters

Mais cedo, uma fonte de segurança canadense que não quis se identificar declarou à agência de notícias Reuters que a avaliação inicial de agências de inteligência ocidentais é de queo avião tenha sofrido uma falha técnica.

“A avaliação inicial é de que o avião não foi derrubado por um míssil. Não há evidência para sugerir isso”, disse a fonte. Ainda de acordo com a pessoa, há indícios de que uma das turbinas do avião tenha superaquecido.

Avião de companhia aérea da Ucrânia cai no Irã com 176 a bordo

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, afirmou durante coletiva de imprensa nesta quarta (8) que o país “espera ter um papel” na investigação do que causou o acidente. 63 pessoas que estavam a bordo do avião tinham nacionalidade canadense, e, segundo Trudeau, 138 dos 176 passageiros tinham o Canadá como destino final. A primeira descida da aeronave deveria ter sido em Kiev, na Ucrânia.

Uma colega dos tripulantes que estavam a bordo do avião que caiu em Teerã coloca uma vela no memorial no aeroporto de Kiev, na Ucrânia, nesta quarta (8). — Foto: Valentyn Ogirenko/Reuters

A Ukrainian Airlines também divulgou os nomes dos 9 membros da tripulação do avião. Mais cedo, a empresa já havia informado os nomes dos 167 passageiros a bordo. Todos os tripulantes eram ucranianos:

Capitão Volodymyr Gaponenko , piloto com 11,6 mil horas de voo em aeronaves Boeing 737, incluindo 5,5 mil horas como capitão;

, piloto com 11,6 mil horas de voo em aeronaves Boeing 737, incluindo 5,5 mil horas como capitão; Piloto instrutor Oleksiy Naumkin , com 12 mil horas de voo em aeronaves Boeing 737, incluindo 6,6 mil horas como capitão;

, com 12 mil horas de voo em aeronaves Boeing 737, incluindo 6,6 mil horas como capitão; Primeiro-oficial Serhii Khomenko , com 7,6 mil horas de voo em aeronaves Boeing 737.

, com 7,6 mil horas de voo em aeronaves Boeing 737. Ihor Matkov , comissário-chefe de voo;

, comissário-chefe de voo; Kateryna Statnik , comissária;

, comissária; Mariia Mykytiuk , comissária;

, comissária; Valeriia Ovcharuk , comissária;

, comissária; Yuliia Solohub , comissária;

, comissária; Denys Lykhno, comissário.

Uma homenagem à tripulação com flores e velas foi colocada no aeroporto de Kiev nesta quarta-feira (8).

QUEDA DE AVIÃO NO IRÃ COM 176 A BORDO